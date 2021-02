Cómo gestionar el estrés durante una mudanza

Contenido patrocinado

Según diversos estudios realizados por psicólogos especializados, una mudanza es una de las situaciones en la vida que más estrés puede generarnos, por detrás solo de un periodo de duelo por la pérdida de un ser querido, y de un divorcio. Por otro lado, a lo largo de nuestras vidas todos pasaremos de una forma u otra por este momento, por lo que es muy recomendable estar preparados para ese momento. En el caso de mudanzas a Tenerife, mudanzas a Gran Canaria, o a cualquier otra isla de nuestro país, esta situación puede ser aún más estresante. Las mudanzas a Canarias conllevan el extra que puede suponer el traslado por aire o mar de nuestras cosas, lo cual puede dificultar nuestro control durante el proceso.

En este artículo, veremos algunos consejos y recomendaciones que pueden hacer que nuestra mudanza sea muy llevadera, y convertirla en un proceso ilusionante en un nuevo hogar.

Consejos previos al día de la mudanza

Antes de que llegue la fecha señalada debemos tener en cuenta algunos aspectos que pueden hacer que el día de la mudanza vaya más rodado y esté todo bajo control.

Mentalización y actitud positiva

Imaginemos que debemos hacer una mudanza a Tenerife. Antes de que llegue el momento debemos mentalizarnos. Esto es, elegir de forma voluntaria adoptar una actitud positiva. Quizá no podemos elegir qué pensamientos nos vienen a la cabeza, pero sí podemos elegir qué hacer con ellos. Esto es, si me viene un pensamiento agobiante del tipo «va a ser un desastre», » se me van a perder los documentos u objetos importantes», «se me va a romper algo», «no sé cómo voy a meter todo en la nueva casa si es más pequeña», etc., nosotros no podemos evitar que aparezcan, pero siempre podemos elegir dejar pasar ese pensamiento, y darnos cuenta de que en realidad no sabemos lo que va a pasar, y recordarnos que nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano para que todo salga bien.

Debemos pensar que la mudanza es una nueva etapa de nuestra vida que nos traerá nuevas vivencias y momentos que llenarán de sentido nuestra existencia.

Planifica hasta el último detalle y elabora listas

Con antelación, planifica la mudanza paso a paso por escrito. Este será el guion de la película de nuestra mudanza. Qué empaquetar primero, qué trasladar antes, qué es más delicado, dónde dejar a las mascotas y cuándo, entre otros muchos aspectos. En esta planificación incluso debemos tener en cuenta los momentos de comida y descanso. Debemos intentar reservar algún momento del día para distraernos y relajarnos, bien practicando nuestro deporte favorito, bien viendo alguna película con nuestra pareja, o similar.

En este punto debemos señalar que contratar una empresa de mudanzas profesional es altamente recomendable para reducir el estrés y nuestra carga de trabajo.

El día de la mudanza

Llegado este día, debemos seguir nuestro guion al pie de la letra. Debemos ser conscientes de que pueden surgir innumerables imprevistos, por lo que debemos tenerlo en cuenta a la hora de realizar nuestra planificación. El proceso de empaquetar puede ser una excelente oportunidad para hacer limpieza de todos aquellos trastos que no utilizamos y que guardamos sin sentido.

Este día debemos intentar disfrutarlo y afrontarlo con la ilusión que supone una nueva etapa de nuestra vida.