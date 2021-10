Biosalud Zaragoza, opiniones de pacientes

Contenido patrocinado

Si hay algo que de verdad demuestra la valía de un profesional médico es la opinión de sus pacientes. La práctica clínica tiene en sus manos el devolvernos la salud y la calidad de vida, dentro de lo biológicamente posible.

¿Por qué son tan importantes las opiniones de los pacientes?

Estas reseñas son públicas, voluntarias y las encontramos en prestigiosos medios de comunicación, como ocurre con las Opiniones Biosalud Zaragoza y en ellas no puede haber ni trampa ni cartón.

Están escritas por personas que han puesto su enfermedad en las manos de un equipo médico y que nos relatan su experiencia frente a ella en un valioso acto de agradecimiento.

Decimos valioso porque, aunque parezca que son papel mojado, sirven, y mucho, para ayudar a otros cuya salud atraviesa momentos difíciles, a los que, además, se suma la incertidumbre sobre su tratamiento y recuperación con el grave perjuicio mental que ello conlleva.

Hay enfermedades cuyo rápido diagnóstico es fundamental para poder adelantarnos a su progreso. Esto lo podemos ver en el escrito que nos deja la madre de dos pequeños, de 3 y 5 años, que iban perdiendo la movilidad y, para los que no tenía ni diagnóstico ni tratamiento a pesar de su largo peregrinaje clínico.

Ella misma nos cuenta que gracias a las Opiniones Doctor Mariano Bueno tomó la decisión de que fueran tratados en su clínica de Zaragoza y, en poco tiempo, pudo conocer las alteraciones que sufrían y comenzar su tratamiento con notables mejoras a los pocos meses de iniciarlo.

Cabe decir que en Biosalud Day Hospital no entran en juego ni la magia ni los remedios milagrosos, lo que entra en juego es la percepción de la salud como un conjunto cuyo mecanismo hay que ajustar por entero y no solamente centrarse en la pieza que falla.

La práctica de la medicina integrativa aúna los conocimientos de la medicina convencional con los de la biológica centrándose en el sistema inmunitario de cada uno, sin generalizar, lo que da como resultado tratamientos completamente personalizados por paciente con independencia de que la enfermedad sea la misma.

Las clínicas del Doctor Mariano Bueno cuentan con la tecnología más avanzada para el reconocimiento, diagnóstico y tratamiento de dolencias complejas, como pueden ser la enfermedad de Lyme, la artrosis aguda, las enfermedades oncológicas y todas aquellas para las que es fundamental una visión holística y no meramente física.

Antes de terminar queremos hacer hincapié en que todas las enfermedades tienen un origen más allá de un virus, una bacteria o cualquier otro patógeno. Si este no es localizado, aunque la patología sea tratada, el índice de recuperación va a ser menor que de ser atacada por todos sus frentes.

Como ejemplo de esto último os dejamos una opinión que, creemos, resume el buen hacer del doctor Mariano Bueno y su equipo:

“Acudí a Biosalud porque tenía unos dolores muy fuertes en las piernas, que casi no podía andar. Tras realizarme diferentes pruebas me diagnosticaron que todo estaba originado por una muela del juicio que no podía salir… La recuperación es total”.