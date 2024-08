Coldplay termina su gira europea en Dublín

Contenido patrocinado

Coldplay se despide de Europa con cuatro espectaculares conciertos en Dublín. La banda británica iluminará el Croke Park los días 30 y 31 de agosto, y el 1 y 2 de septiembre. Durante estos cuatro días, Chris Martin y su grupo llenarán de color y energía la capital de Irlanda antes de partir hacia Melbourne.

Music of the Spheres ha sido todo un éxito

La gira «Music of the Spheres» de Coldplay está llegando a su fin. La banda británica comenzó este proyecto el 18 de marzo de 2022 en Costa Rica y, dos años después, sigue llenando estadios en todo el mundo. Ahora, a tres meses de terminar la gira, Coldplay se despide de Europa para seguir en Oceanía, con su último concierto programado para el 16 de noviembre de 2024 en Nueva Zelanda.

Nadie se quiere perder este espectáculo

El grupo ha colgado el cartel de «SOLD OUT» en cada uno de sus conciertos. La demanda ha sido tan alta que han tenido que añadir fechas adicionales en muchas de las ciudades que visitan, y Dublín no ha sido la excepción. Inicialmente, solo estaban programados dos conciertos, pero debido al éxito y la venta casi instantánea de todas las entradas, decidieron extender su estancia en Dublín con dos fechas más.

Coldplay viene de llenar el Ernst Happel Stadion en Viena, el Olympiastadion de Múnich y el Estadio Olímpico de Helsinki. La banda ha batido récords de venta de entradas, reuniendo a millones de personas en colas virtuales y vendiendo millones de tickets en cuestión de horas. Las entradas se han llegado a revender por más de 2000 euros.

¿Cómo es vivir un concierto de Coldplay?

Los conciertos de Coldplay han inundado las redes sociales y las portadas de periódicos por su espectacularidad: luces, pirotecnia, efectos visuales y enormes globos. Vivir un concierto de Coldplay es una experiencia única, comparable a un parque de atracciones musical, donde se experimenta una montaña rusa de emociones.

Los conciertos de «Music of the Spheres» en Dublín comenzarán a las 21:00 y durarán aproximadamente 2 horas y 30 minutos. El espectáculo se divide en cuatro actos: «Planets», «Moons», «Stars» y «Home«, e incluirá canciones míticas como «The Scientist», «Viva la Vida», «Yellow», «A Sky Full of Stars» y «Fix You». Se esperan invitados especiales y canciones exclusivas, ya que será su última actuación en el viejo continente. En los últimos conciertos, hemos escuchado adelantos de su nuevo proyecto «Moon Music», así que quizás tengan alguna sorpresa guardada para Dublín.

¿Qué ver en Dublín en un fin de semana?

Coldplay pondrá Dublín patas arriba, llenando de color la capital irlandesa. ¿Qué mejor manera de sumergirte en este ambiente festivo que visitando los famosos pubs de Dublín? En el barrio de Temple Bar, encontrarás bares llenos de berlineses y turistas, muchos de ellos ahí por la gira de Coldplay. Disfruta de una pinta en establecimientos auténticos, como The Temple Bar Pub, The Auld Dubliner o The Palace Bar. Si eres un verdadero amante de la cerveza u otros licores, no te pierdas el Guinness Storehouse, Jameson Distillery Bow y el Museo Irlandés de Whiskey.

No dejes pasar la oportunidad de visitar algunos de los sitios más emblemáticos de la capital irlandesa. El Trinity College, la universidad más antigua de Irlanda y una de las más prestigiosas, alberga una de las colecciones de libros más impresionantes del mundo en su biblioteca. Cerca de ahí, encontrarás joyas históricas que no puedes perderte, como el Castillo de Dublín, la Catedral de San Patricio, la estatua de Molly Malone y la Galería Nacional de Irlanda.

Si eres fan de la historia y la cultura, estás de suerte. Dublín ofrece museos increíbles como el Kilmainham Gaol Museum, The Little Museum of Dublin y el Museo Nacional de Irlanda, que te permitirán conocer más sobre esta ciudad y su rica historia.

