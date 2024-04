Un nuevo informe de Amnistía Internacional revela «muertes masivas y tortura» en Siria tras la derrota del Estado Islámico

Se calcula que hay 56.000 hombres, mujeres, niños y niñas recluidos en el sistema de detención, la mayoría de forma arbitraria e indefinida

Los métodos de tortura incluyen palizas, posturas en tensión y descargas eléctricas

“El gobierno estadounidense ha tenido un papel fundamental en la creación y el mantenimiento de este sistema.” Agnès Callamard

Las personas detenidas tras la derrota territorial del grupo armado Estado Islámico son objeto de violaciones de derechos humanos sistemáticas y muchas mueren debido a las condiciones inhumanas de reclusión en el noreste de Siria; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Aftermath: Injustice, Torture and Death in Detention in North-East Syria documenta la responsabilidad del gobierno autónomo de la región en las violaciones en gran escala de los derechos de las más de 56.000 personas que están bajo su custodia. Se calcula que hay alrededor de 11.500 hombres, 14.500 mujeres y 30.000 menores recluidos en al menos 27 centros de detención y dos campos de detención: Al Hol y Al Roj. El gobierno autónomo es el socio principal del gobierno estadounidense y otros miembros de la coalición que derrotó al Estado Islámico en el noreste de Siria. Estados Unidos está implicado en la mayoría de los aspectos del sistema de detención.

Más de cinco años después de la derrota territorial del Estado Islámico, decenas de miles de personas continúan detenidas de forma arbitraria e indefinida. Muchas soportan condiciones inhumanas y sufren tortura, incluidas fuertes palizas, posturas en tensión, descargas eléctricas y violencia basada en el género. Miles más han sido objeto de desaparición forzada. Se ha separado ilegalmente a mujeres de sus hijos.