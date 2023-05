Luz verde del PE a la adhesión de la UE al Convenio de Estambul

Seis años después de que la UE firmara el Convenio -el primer instrumento internacional legalmente vinculante para prevenir y combatir la violencia contra mujeres y niñas- y a pesar de los múltiples llamamientos del Parlamento, aún no ha sido ratificado por la negativa de algunos Estados miembros. Sin embargo, el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE del 6 de octubre de 2021 confirmó que la Unión Europea puede ratificar el Convenio de Estambul sin contar con el acuerdo de todos los Estados miembros. El Tribunal consideró que la base jurídica adecuada para la adhesión de la UE debe separarse entre cuestiones relativas a la cooperación judicial en materia penal y asilo, y las obligaciones de las instituciones y la administración pública de la UE. La adhesión de la UE al Convenio de Estambul no exime a los Estados miembros de ratificarlo ellos mismos, reiteran los eurodiputados, que instan a los seis países que todavía no lo han hecho -Bulgaria, Chequia, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia- a ratificar el Convenio sin demora, para poder proteger a las mujeres en todo el ámbito de aplicación previsto por el Convenio. Łukasz Kohut (S&D, Polonia), ponente de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, dijo: «La violencia de género es la principal asignatura pendiente de Europa. Una de cada tres mujeres de la UE ha sufrido violencia física y/o sexual: alrededor de 62 millones de mujeres. ¡Ya basta! El Convenio de Estambul está reconocido como la herramienta más eficaz para combatir la violencia de género, ya que impone obligaciones concretas. ¡Un paraguas jurídico europeo contra la violencia protegerá a las mujeres y las niñas en Europa mediante la adhesión de la UE al Convenio de Estambul!». Arba Kokalari (PPE, Suecia), eurodiputada ponente de la comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, afirmó: «Es hora de que la UE ratifique el Convenio de Estambul. La UE debe dar un paso al frente y pasar de las palabras a la acción para poner fin a la violencia de género, proteger a las víctimas y castigar a los agresores. La UE toma por fin las medidas necesarias para garantizar la seguridad y las libertades fundamentales de las mujeres en Europa. Tras casi diez años de presiones desde el Parlamento, la ratificación del Convenio de Estambul elevará los estándares en la lucha y la prevención de la violencia de género”. Una vez recibido el visto bueno del Parlamento, el Consejo puede concluir la adhesión de la UE al Convenio. El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia de género («Convenio de Estambul») es el primer texto internacional que define jurídicamente la violencia contra la mujer y establece un amplio marco de medidas jurídicas y políticas para prevenirla, apoyar a las víctimas y castigar a los agresores. En octubre de 2015, la Comisión adoptó una hoja de ruta que concluía que la adhesión de la UE al Convenio crearía un marco coherente a nivel comunitario para combatir la violencia contra las mujeres, mejorar la prevención y ofrecer mayor protección y apoyo a víctimas y grupos específicos de mujeres.