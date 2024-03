El PE condena el asesinato de Navalni y pide a Europa apoyar activamente a la oposición democrática en Rusia

La Cámara condenó el jueves el asesinato de Navalni y mostró su apoyo a su viuda, Yulia Navalnaya, en su determinación de continuar la tarea emprendida por su marido. En una resolución, los eurodiputados inciden en que la responsabilidad penal y política de la muerte de Navalni recae en el Estado ruso, y en particular en su presidente Vladimir Putin, que debe rendir cuentas. Los eurodiputados dicen que el asesinato de Navalni es otra prueba más de la creciente y sistemática represión en Rusia y piden una investigación independiente y transparente para revelar la verdad sobre el suceso, asegurar la rendición de cuentas y que se hace justicia. El sistema político ruso está controlado, dice la resolución, por un régimen autoritario consolidado, en el que campa la corrupción y que usa las elecciones manipuladas para aparentar democracia, con todo el poder concentrado en las manos de Vladimir Putin. Apoyo a la oposición democrática en Rusia Los eurodiputados insisten en que el pueblo ruso no debe confundirse con el régimen violento, autocrático y cleptocrático del Kremlin y expresan su solidaridad con todos aquellos que dentro y fuera de Rusia, y pese a la brutal represión y las graves consecuencias personales, siguen encontrando el coraje para decir la verdad. Alexéi Navalni encarnó la lucha por la libertad de Rusia y por la democracia con su sueño de una «hermosa Rusia del futuro», dice el texto, que apela a los Estados miembros para que sigan mostrando su solidaridad y apoyo activo a la sociedad civil independiente y a la oposición democrática del país. Los eurodiputados también instan a los países de la UE a intensificar sus esfuerzos para encontrar maneras de liberar a los encarcelados y víctimas de la represión, especialmente a aquellos que están enfermos o a los presos políticos que han sido víctimas de tortura, mediante, por ejemplo, el intercambio de prisioneros. El apoyo a Ucrania es la mejor respuesta al Kremlin Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, las autoridades rusas han incrementado la represión de las voces opositoras en el país, resaltan los eurodiputados, que quieren que la UE, los Estados miembros y otros socios alrededor del mundo sigan ofreciendo apoyo político, económico, financiero y militar a Ucrania como la mejor respuesta a la opresión por parte del Kremlin. La victoria de Ucrania puede dar paso a verdaderos cambios en el sistema de la Federación de Rusia, en particular al abandono del imperialismo y el colonialismo y la vuelta al federalismo, condiciones todas ellas necesarias para el establecimiento de la democracia en Rusia, señala la resolución. El Parlamento reclama a la Comisión y en particular al Servicio Exterior de la UE que desarrollen una estrategia proactiva y a largo plazo frente a Rusia que responda de manera efectiva a la realidad actual de la relación bilateral, la situación de los derechos humanos en Rusia y las necesidades de apoyo de la sociedad civil rusa y los representantes de la oposición en el exilio. La resolución fue aprobada con 506 votos a favor, 9 en contra y 32 abstenciones.