El Parlamento da luz verde a la nueva legislación sobre migración y asilo

A fin de ayudar a los países de la UE sometidos a presión migratoria, otros Estados miembros contribuirán bien reubicando solicitantes de asilo o beneficiarios de protección internacional en su territorio, aportando fondos o prestando apoyo operativo y técnico. Además, se actualizarán los criterios según los cuales un Estado miembro ha de examinar las solicitudes de protección internacional, el conocido como «reglamento de Dublín». El Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración, preparado por el ponente Tomas Tobé (PPE, Suecia), salió adelante con 322 votos a favor, 266 en contra y 31 abstenciones. Aquí tiene más información. El Reglamento relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor establece un mecanismo para responder al incremento repentino en la llegada de inmigrantes, garantizando la solidaridad y el apoyo a los Estados miembros que se enfrentan a una afluencia excepcional de nacionales de terceros países. Las nuevas normas también abarcarán la instrumentalización de los inmigrantes, es decir, cuando terceros países o agentes no estatales hostiles los utilizan con intención de desestabilizar la UE. El proyecto de ley, elaborado por el ponente Juan Fernando López Aguilar (S&D, España), fue aprobado por 301 votos a favor, 272 en contra y 46 abstenciones. Aquí encontrará más información sobre el Reglamento relativo a las situaciones de crisis. Control de nacionales de terceros países en las fronteras de la UE Las personas que no cumplan las condiciones para entrar en la UE serán sometidas a un procedimiento de control previo a la entrada durante un período máximo de siete días, que incluye la identificación, la recogida de datos biométricos y controles sanitarios y de seguridad. Los Estados miembros tendrán que establecer mecanismos de control independientes para garantizar que se respetan los derechos fundamentales. El texto, preparado por la ponente Birgit Sippel (S&D, Alemania), fue apoyado por 366 votos a favor, 229 en contra y 26 abstenciones. La Eurocámara también aprobó nuevas normas para el sistema centralizado de información sobre condenas (ECRIS-NTP), con 414 votos a favor, 182 en contra y 29 abstenciones. Aquí puede consultar más detalles sobre la nueva normativa de control. Procedimientos de asilo más rápidos Se establecerá un nuevo procedimiento común en toda la UE para conceder y retirar la protección internacional. En el futuro, la tramitación de las solicitudes de asilo en las fronteras europeas tendrá que ser más rápida, con plazos más breves en el caso de solicitudes infundadas o inadmisibles. El proyecto, negociado por la ponente Fabienne Keller (Renew, Francia), fue aprobado por 301 votos a favor, 269 en contra y 51 abstenciones. En cuanto al procedimiento de devolución en frontera, el resultado fue de 329 votos a favor, 253 en contra y 40 abstenciones. Lea más acerca del Reglamento sobre el Procedimiento de Asilo. Reglamento Eurodac Los datos de quienes lleguen irregularmente a la UE, incluidas huellas dactilares e imágenes faciales a partir de los seis años, se almacenarán en la reformada base de datos Eurodac. Las autoridades también podrán registrar si alguien puede suponer una amenaza para la seguridad o si es violento o va armado. El texto, coordinado por el ponente Jorge Buxadé Villalba (CRE, España), se aprobó por 404 votos a favor, 202 en contra y 16 abstenciones. Aquí encontrará más información sobre el nuevo Reglamento Eurodac. Requisitos de reconocimiento El Parlamento también respaldó nuevas normas uniformes para todos los Estados miembros sobre el reconocimiento del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria, y sobre los derechos concedidos a quienes reúnen los requisitos para recibir protección. Los Estados miembros deberán evaluar la situación en el país de origen basándose en la información de la Agencia de Asilo de la UE y el estatuto de refugiado se revisará periódicamente. Los solicitantes de protección tendrán que permanecer en el territorio del Estado miembro responsable de su solicitud o en el que se haya concedido la protección. Impulsado por el ponente Matjaž Nemec (S&D, Eslovenia), el texto fue refrendado con 340 votos a favor, 249x en contra y 34 abstenciones. Aquí puede consultar más información sobre el reglamento relativo a los requisitos de reconocimiento. Acogida de solicitantes de asilo Los Estados miembros tendrán que garantizar normas de acogida equivalentes para los solicitantes de asilo en lo que se refiere, por ejemplo, a alojamiento, escolarización y asistencia sanitaria. Los solicitantes de asilo registrados podrán empezar a trabajar a más tardar seis meses después de presentar la solicitud. Las condiciones de detención y la restricción de la libertad de circulación se regularán para disuadir a los solicitantes de desplazarse por la UE. La Directiva, preparada por la ponente Sophie in t’ Veld (Renew, Países Bajos), obtuvo 398 votos a favor, 162 en contra y 60 abstenciones. Más información sobre la Directiva de condiciones de acogida. Entrada segura y legal en Europa En virtud de un nuevo Marco de Reasentamiento y Admisión Humanitaria de la UE, los Estados miembros se ofrecerán voluntariamente a acoger a refugiados en terceros países reconocidos por ACNUR, que viajarían a territorio europeo de forma legal, organizada y segura. El proyecto de ley, a cargo de la ponente Malin Björk (La Izquierda, Suecia), se aprobó con 452 votos a favor, 154 en contra y 14 abstenciones. Lea más acerca de la nueva norma sobre reasentamiento aquí. Una vez que el Consejo apruebe formalmente el paquete, las leyes entrarán en vigor tras su publicación en el Diario Oficial. Los reglamentos comenzarán a aplicarse en el plazo de dos años. En el caso de la Directiva de condiciones de acogida, los Estados miembros dispondrán de dos años para introducir los cambios en sus legislaciones nacionales. Al aprobar este informe, el Parlamento responde a las expectativas de los ciudadanos de reforzar el papel de la UE en la lucha contra todas las formas de migración irregular y reforzar la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea, respetando los derechos humanos, para aplicar de manera uniforme normas comunes en todos los Estados miembros sobre la primera acogida de migrantes, reforzar el papel de la UE y reformar el sistema europeo de asilo sobre la base de los principios de solidaridad y reparto equitativo de responsabilidad, tal como se expresa en las propuestas 42(2), 43(1), 43(2), 44(1), 44(1), 44(2), 44(3) y 44(4) de las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.