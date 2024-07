Elma Saiz asegura que «el 60% de los jóvenes que han sido menores tutelados está trabajando»

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha recordado que los ciudadanos extranjeros aportan el 10% de los ingresos de la Seguridad Social, mientras que solo suponen el 1% del gasto.

Elma Saiz ha participado en el Foro Next Educación con el periodista Manuel Campo Vidal y el rector de la Universidad Isabel I Alberto Gómez Barahona. El Foro Next es un encuentro informativo organizado por Next Educación que cuenta con la participación de personalidades procedentes de distintos ámbitos, como la política, la tecnología o la empresa.

En el debate que ha tenido lugar, se han abordado los grandes temas competencia del Ministerio de Inclusión, entre ellos, la sostenibilidad del sistema de pensiones, la cotización de los alumnos en prácticas y la migración. Asimismo, se han tratado temas transversales como la agilización de los trámites en la administración «que estamos abordando y cuyos resultados ya se pueden ver», y la necesidad de una ley de regeneración democrática que ataje la desinformación y los bulos.

«Se genera mucha desinformación relacionada con las áreas de mi ministerio, muy particularmente con la de migraciones y ha llegado el momento de ser muy tajante, porque vemos cómo se deshumaniza a estas personas, como se genera odio y se divide a la sociedad. La ley de regeneración democrática es fundamental», ha dicho Elma Saiz.

«Tenemos que combatir la desinformación con datos, y los tenemos muy contundentes y muy buenos: como por ejemplo que el 60% de los jóvenes de 16 a 25 años que han sido menores tutelados están trabajando y de alta en la Seguridad Social. Además, no solo aportan riqueza económica, también cultura y diversidad», ha asegurado.

En esta línea, la ministra Elma Saiz ha puesto sobre la mesa las cifras de afiliación de extranjeros como muestra de esa aportación. «Un 13% de la afiliación son personas extranjeras que contribuyen a nuestro sistema público. No es verdad que vienen a quitarnos recursos, vivienda o trabajo. Los extranjeros suponen el 1% del gasto de la Seguridad Social y aportan el 10% de los ingresos».

Elma Saiz también ha desmentido algunas de las aseveraciones comunes relativas al área de Seguridad Social. «Para quien cuestiona si el sistema de pensiones es sostenible, decir que en los primeros cinco meses del año el gasto en pensiones ha sido de 48.800 millones, y los ingresos han ascendido a 51.100 millones. Por supuesto que sube el gasto en pensiones, entre otras cosas porque se ha garantizado el poder adquisitivo de los pensionistas, pero gracias a la reforma también se alimenta el lado de los ingresos. Hay un sistema de pensiones sostenible, que está hecho con consensos, con rigor, con buenos datos económicos».

Otro de los datos que ha destacado la ministra Saiz es la buena marcha del mercado laboral. «De nuevo debemos fijarnos en los datos. Es especialmente interesante ver cómo evoluciona el trabajo de los jóvenes, y cómo se ha reducido la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan y ya estamos por debajo del 10%».

En este sentido, ha señalado «el valor de referentes como los jugadores de fútbol de la selección española. Hemos visto cómo Lamine Yamal se enorgullecía de haber terminado la ESO y le daba tanto valor como a la Eurocopa, eso es muy grande. También hemos visto a Niko Williams hablar de su vida y de los sacrificios que ha tenido que hacer su familia para venir a España a trabajar. Tener referentes así, que enarbolan el valor del trabajo en equipo, del respeto y del progreso, es muy importante».

En relación con la política migratoria del ministerio, la ministra ha recordado que el lunes se celebra la tercera Conferencia Sectorial de la Inmigración desde que está en el cargo. «Nunca antes ha habido tantos foros y tantos fondos destinados al desafío migratorio».

Uno de los temas principales de la reunión será la reforma del Reglamento de Extranjería. «El lunes vamos a compartir con las comunidades autónomas una propuesta de reglamento que va a eliminar burocracia y va a abrir puertas que ahora están cerradas para muchas personas. Nuestras llaves son: formación, empleo y redes familiares. Tenemos que repetir muchas veces que estas personas vienen a trabajar, a desarrollar su proyecto de vida. Además, no solo aportan riqueza económica, también cultura, diversidad».