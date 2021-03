CCAA piden el cierre de Madrid en Semana Santa ante la propuesta de Ayuso de dejar abierta la capital

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ponía hoy sobre la mesa la posibilidad de mantener la capital abierta durante la Semana Santa, permitiendo así la libre entrada al territorio. “Es positivo que los ciudadanos puedan ir a su segunda vivienda o turistas venir a Madrid a mover la maltrecha economía, siempre que se cumplen las normas”, ha dicho Díaz Ayuso.

Ante estas declaraciones, son varias las comunidades que han pedido el cierre de la región, la mayoría de ellas mantienen por el momento su cierre perimetral. Por su parte, Ignacio Aguado, el vicepresidente madrileño ha apostado por que las personas que ya han sido inmunizadas no tengan que someterse a las restricciones, después de asegurar que las declaraciones de Ayuso no responden al criterio de Sanidad.

«Sería lo suyo que España marcara una estrategia para el país», ha reclamado Aguado.

Así, dirigentes de otras regiones han advertido a Ayuso que aunque Madrid no cierre, si el resto de comunidades deciden hacerlo los madrileños tampoco podrán viajar.

«Si Madrid no cierra y cierra el resto, no van a poder salir, pero lo ideal es el acuerdo en la conferencia interterritorial. Si solapamos una cuarta ola ponemos en riesgo las vidas de las personas, que es lo primero para cualquier gobierno responsable, ya salvamos la Navidad y no nos fue muy bien», ha insistido Mónica Oltra, vicepresidenta de la comunidad valenciana.