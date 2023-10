Biden anuncia que Israel permitirá la entrada de ayuda a Gaza

El presidente de EEUU, Joe Biden, ha anunciado este miércoles que Israel va a permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, hasta ahora bloqueada desde el comienzo de los ataques el pasado 7 de octubre.

«Israel acordó que la asistencia humanitaria puede comenzar a trasladarse de Egipto a Gaza», ha explicado el mandatario en una declaración durante su visita a Israel.

El anuncio llega después de que más de 500 personas hayan muerto en un brutal ataque a un hospital de la Ciudad de Gaza. La Media Luna Roja Palestina ha hablado de los ataques como «genocidio» por parte de Israel a través de sus redes sociales. Por otro lado, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asegura que detrás de estos bombardeos se encuentran «los bárbaros terroristas de Gaza».

«En base a lo que he visto, parece que ha sido la otra parte, pero hay mucha gente por ahí que no está segura, por lo que tenemos mucho por delante», ha declarado Biden, que no termina de esclarecer lo ocurrido.