Aitor Esteban recuerda al PP que no son compatibles con Vox y cierra la puerta: «Entre Feijóo o amnistía, pues amnistía»

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha dejado claro que no hay ninguna posibilidad de apoyo a la investidura de Alberto Núñez Feijóo, ya que su partido no es compatible con Vox, a pesar de que el líder del Partido Popular aseguró el martes que contaba con los apoyos suficientes, pero no quería asumir las condiciones.

“Los votos del PNV están muy pensados y ensayados y van a ser no”, ha zanjado en un discurso en el que ha combinado el euskera y el castellano. “Fuimos transparentes al día siguiente de las elecciones. He escuchado que le hemos tratado con desprecio. Yo creo que lo hemos hecho con respeto y honradez. No haciéndole perder el tiempo con especulaciones. Con educación, yendo a las reuniones y atendiendo las llamadas”, ha añadido Esteban.

Esteban también ha recordado que son incompatibles con cualquier apoyo que pueda recibir de Vox: «Para añadir nuestros votos, ustedes tendrían que restar 33 votos, ha aclarado.

El portavoz también ha hecho referencia a la polémica negociación por la Amnistía: «si, como dice la señora Gamarra sinceramente, me pareció curioso cuando lo planteó así-, pero si como dice ella aquí lo que hay que decidir es entre Feijóo y amnistía, pues oiga, planteadas así las cosas… Amnistía», ha sentenciado.