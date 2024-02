Las transferencias bancarias llegarán inmediatamente a las cuentas de los particulares y las empresas de la UE

El nuevo Reglamento busca evitar esperas a los clientes minoristas y las empresas, especialmente las pymes, así como mejorar la seguridad de las transferencias. Los bancos y otros proveedores de servicios de pago (PSP, en inglés) tendrán que garantizar transferencias asequibles y procesadas al momento. El texto, ya acordado con los Estados miembros, actualiza las normas vigentes de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA, por sus siglas en inglés). Transferencias inmediatas La inmediatez de las transferencias deberá garantizarse con independencia del día o la hora; el dinero deberá llegar a la cuenta del destinatario en un plazo de 10 segundos. El ordenante también debe ser informado en un plazo de diez segundos de si los fondos transferidos se han puesto a disposición del receptor. Los países de la UE cuya moneda no sea el euro también tendrán que aplicar las normas, cuando las cuentas ya ofrezcan transacciones regulares en euros, después de un período transitorio más largo. Habrá una excepción especial a la obligación de efectuar el pago en un plazo de diez segundos para dichas cuentas fuera del horario laboral, por el riesgo de falta de liquidez en la divisa europea. Seguridad de los clientes, multas y sanciones Para garantizar la seguridad, los proveedores de servicios de pago deben aplicar medidas sólidas y actualizadas de detección y prevención del fraude, a fin de evitar que el dinero transferido acabe por error o fraude en la cuenta equivocada. Para ello, los proveedores de servicios de pago que operan en la UE deben ofrecer, sin coste adicional, un servicio de verificación de la identidad del destinatario. Como salvaguardia adicional contra el fraude, las entidades también deben permitir a sus clientes fijar un importe máximo para las transferencias instantáneas en euros, que podría modificarse fácilmente antes de ejecutar una nueva transferencia. De acuerdo a las nuevas reglas, si una entidad no cumple con sus obligaciones de prevención del fraude y esto provoca un perjuicio financiero, el cliente podrá solicitar una compensación. Los proveedores de servicios de pago que ofrezcan transferencias instantáneas también deben verificar si alguno de sus clientes está sujeto a sanciones u otras medidas restrictivas relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sin cargos extra para el cliente Los cargos aplicados por las transferencias inmediatas en euros no podrán ser superiores a los aplicados a las operaciones convencionales de transferencia «no instantánea» en euros. Michiel Hoogeveen (ECR, Países Bajos) dijo: «El Reglamento sobre transferencias instantáneas marca la muy esperada modernización del sistema de pagos en el mercado único europeo. Los clientes pueden despedirse de las esperas de dos o tres días laborables para acceder a su dinero. Hemos logrado algo que a las personas y las empresas realmente les importa: transferir dinero en un plazo de 10 segundos en cualquier momento del día», El texto fue aprobado por el pleno con 599 votos a favor, 7 en contra y 35 abstenciones. Las nuevas normas entran en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Los Estados miembros dispondrán de doce meses para aplicar el Reglamento.