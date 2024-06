Isabel Rodríguez aplaude la «valentía» de Collboni para frenar los apartamentos turísticos en Barcelona

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha aplaudido la «valentía» del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al tomar la iniciativa para frenar el aumento descontrolado de los pisos turísticos. «Collboni no ha mirado para otro lado, no se ha quedado en observar que existe un problema, no se ha quedado en denunciarlo, sino que ofrece soluciones para dar oportunidades de vida a los barceloneses y barcelonesas», ha añadido Rodríguez, quien ha hecho un llamamiento a «otros alcaldes y alcaldesas y a otras administraciones que tengan el mismo problema» a seguir el ejemplo del alcalde de Barcelona.

Rodríguez ha realizado estas declaraciones durante su visita a Barcelona donde, junto al alcalde de la Ciudad Condal, Jaume Collboni, ha visitado la promoción de vivienda pública «Portat Trinitat», donde el Gobierno de España ha destinado más de 2 millones de euros.

Isabel Rodríguez ha subrayado que «el mensaje del alcalde Collboni ha sido claro. Con esta medida se pondrán en el mercado más de 10.000 viviendas que actualmente se han detraído del mismo por tener un uso turístico».

Además, Barcelona está viendo cómo su oferta de vivienda pública está aumentando estos años gracias a la colaboración interadministrativa en, al menos, 3.500 nuevas viviendas de carácter público.

La responsable de Vivienda del Ejecutivo central ha resaltado que «frente a la especulación y la vivienda como un bien de consumo, nuestro modelo se basa en el acceso a la vivienda como derecho constitucional y en el apoyo de las Administraciones como garantes de dicho derecho». En este sentido, Isabel Rodríguez ha tendido la mano del Gobierno de Pedro Sánchez a aquellas Administraciones que quieran trabajar «para seguir construyendo vivienda asequible, para seguir rehabilitando nuestros barrios, para seguir rehabilitando viviendas, para tener proyectos que impliquen una conexión intergeneracional o una atención especial a las personas mayores».

Por su parte, el alcalde Jaume Collboni ha señalado que «todo el mundo ha entendido la medida de borrar el uso turístico de la vivienda. Somos la primera ciudad europea que toma esta decisión, pero no seremos la última». El alcalde también ha recordado que medidas como esta sirven para dar respuesta especialmente a «los jóvenes de clase media trabajadora que con un sueldo no se pueden plantear quedarse a vivir en Barcelona».