Vetusta Morla publica el 21 de marzo dos nuevos adelantos de su próximo álbum

Vetusta Morla estrenará el jueves 21 de marzo dos nuevos singles: Puentes y Catedrales, que suceden al lanzamiento de La Sábana de mis Fantasmas, publicado el pasado 22 de diciembre. Las tres canciones formarán parte del nuevo álbum de la banda, séptimo de estudio. Con el pre-save de estos dos nuevos sencillos se tendrá acceso a la preventa exclusiva de un disco de vinilo en formato 7 pulgadas. Puentes y Catedrales es un single doble en el que Vetusta Morla ofrece dos caras diferentes y complementarias de su música. La solidez compositiva, la parte vocal y la hondura melódica de Catedrales, a la altura de los mejores clásicos de la banda, se superponen a la experimentación con la electrónica y las percusiones tribales de Puentes, con su estribillo de marcada vocación pop. Unidos por la semántica de la arquitectura, sus letras revelan mecanismos de las relaciones humanas, Catedrales desde la importancia de los pequeños gestos en los minutos de descuento de una relación a punto de acabar, y Puentes desde el momento incomparable del encuentro que abre al exterior nuestra fortificación interna. Puentes y catedrales son construcciones que ha inventado el ser humano para poder unir lo inalcanzable. Lo físico en el caso de los primeros, y lo espiritual cuando se trata de templos. Los puentes operan en horizontal, salvando los escollos geográficos, enlazando personas y sociedades. Los segundos pertenecen a la escala vertical, desafiando las leyes de la gravedad y la distancia entre el cielo y la tierra, la fe y la duda. Ambos se construyeron con piedras durante años, si no décadas, ambos perdieron a mucha gente que trató de construirlos y ambos, una vez terminados, sobreviven a lo largo de los siglos. Son puertas que nos conectan no solo en el espacio sino también en el tiempo, donde lo más importante no es quien las hizo sino quién decidirá transitarlas.