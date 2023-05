Regresa a Madrid, ‘Llanto de María Parda’, el último montaje de la joven compañía Mudanzas López

La joven compañía Mudanzas López aterriza de nuevo en Madrid con su espectáculo Llanto de María Parda. Después de su exitoso estreno en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares,Llanto de María Parda podrá verse de nuevo del 9 al 11 de junio de 2023 en la Sala Mirador. Las funciones tendrán lugar a las 20h.

Este espectáculo afronta el tema del alcoholismo desde un prisma tan actual como la hiperinflación y el cambio climático. ¿Quién es más alcohólico, el que no tiene para pagarse la bebida o el que no es capaz de soportar la idea de que no haya alcohol? En el espectáculo vemos cómo el síndrome de abstinencia va creciendo poco a poco hasta provocarle una fatal consecuencia a nuestra protagonista. El texto, por primera vez representado en castellano, es del autor clásico portugués Gil Vicente. Se propone un espectáculo que combina la crudeza satírica del texto de Gil Vicente, que nos hace un verdadero tour por la Lisboa del siglo XVI, con el teatro más vanguardista y performativo que encontramos en nuestros escenarios europeos, acompañados por una sesión DJ en directo.

El equipo del espectáculo está compuesto íntegramente por jóvenes. Álvaro Nogales es el encargado de la dramaturgia y la dirección, y la interpretación del espectáculo corre a cargo de Lucas Ares. La música y espacio sonoro, parte fundamental de la propuesta, está diseñada por Iratxe Blanch, también en escena. La escenografía e iluminación corre a cargo de Victor Longás; el vestuario, de Guillermo Felipe.

Mudanzas López es una joven compañía que aboga por un teatro hecho por y para jóvenes.Utilizando el humor como elemento transmisor de mensajes, buscan lo extraordinario en la observación de las situaciones cotidianas del día a día. Creada por Álvaro Nogales en 2019, este essu cuarto espectáculo tras La Constitución, de Mickaël de Oliveira, Los Nomeolvides, de Adrián Perea, Ahora que nos dejan hablar, de Adrián Perea a partir de El coloquio de los perros de Miguelde Cervantes. Su último espectáculo, Los chicos de Baker-Miller, de Álvaro Nogales y Adrián Perea, fue estrenado en septiembre de 2021 dentro del Festival Surge Madrid y prosigue su andadura.

Álvaro Nogales y Adrián Perea forman parte de una nueva generación de directores y dramaturgxs que vienen pisando fuerte y que cuyos trabajos ya han podido verse en lugares como elCentro Dramático Nacional, dentro de las II Residencias Dramáticas en la que Perea ha sido autorresidente, o el Teatro Nacional São João de Oporto, donde Nogales ha formado parte del programa «Manual de Autodefesa para Dramaturgos Vivos». Recientemente, el tándem, ha concluido su nuevo texto teatral, La juventudes, dentro del X Laboratorio de Escritura Teatral de la Fundación SGAE.

Llanto de María Parda es una producción de Mudanzas López por encargo del 21 Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid – Clásicos en Alcalá con el apoyo de los Teatros del Canal, el Teatro de la Abadía y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.