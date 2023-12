Netflix presenta el primer tráiler de ‘No me llame Ternera’

Netflix ha desvelado hoy el tráiler del documental No me llame Ternera, que inauguró la sección Made in Spain en la 71 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Dirigida por Jordi Évole y Màrius Sánchez, se estrenará en Netflix el 15 de diciembre.

La película, de 1 hora 40 minutos de duración, está producida por Producciones del Barrio. Se trata de una tensa y exhaustiva conversación con Josu Urrutikoetxea, conocido como Josu Ternera, que ha permitido a una víctima del conflicto resolver incógnitas del atentado que sufrió hace casi 50 años.

Por este proyecto, Jordi Évole ha sido reconocido en la categoría de libertad de expresión de los Premios Periodismo Vasco 2023 que conceden la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas.