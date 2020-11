‘My honor’, el primer tema del artistas madrileño St Woods tras el lanzamiento de su primer álbum de estudio

My Honor es el nuevo single de St Woods tras el lanzamiento de su primer álbum de estudio Bones. Una emotiva canción que sumerge el sonido del joven madrileño en universos como los de Elton John, Queen, Father John Misty o Keane, creando 3 minutos de pura emoción. «Es una canción de amor que hace guiño a mi abuela, que siempre me decía que por qué cantaba en inglés, que todas las canciones le parecían iguales.» comenta el propio St Woods sobre el tema.

El single es el primer tema que compuso St Woods una vez terminada la grabación de Bones, y pone punto de partida a una serie de canciones que irán viendo la luz a lo largo de los próximos 6 meses. Creadas, desarrolladas y grabadas en casa y en colaboración con productores como Brais Ruibal, quien ha estado a los mandos de este single.

Un paso más en la carrera de St Woods que sigue confirmando sus intenciones de colarse en el panorama internacional tras su incorporación al roster de ATC Live (The Lumineers, Passenger, Big Thief) y su participación en giras como las de Julien Baker, Catfish and the Bottlemen y otras muchas más.

St Woods es un joven madrileño que dio sus primeros pasos en la música tocando en las calles de ciudades como Londres, Bruselas o Amsterdam. Una voz y una sensibilidad única que le ha llevado a compartir escenario con artistas de la talla de Kaiser Chiefs, Jake Bugg o Julien Baker en sus respectivas giras Europeas.

Bautizado como «el Bon Iver español» por Tomas Fernando Flores (Radio 3), sus temas se han ido colando en las selectas listas de reproducción indie lo que le ha llevado a alcanzar la nada desdeñable cifra de 160.000 oyentes mensuales en Spotify. Sin duda, St. Woods es una de las grandes promesas del panorama nacional, tanto es así que recientemente ha sido firmado por ATC Live agencia de booking internacional de Nick Cave, Passenger y The Lumineers entre otros.