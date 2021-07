Llega la adaptación del aclamado musical del West End, ‘Everybody’s Talking About Jamie’

Everybody’s Talking About Jamie, la esperada adaptación cinematográfica del aclamado musical del West End, se estrenará en exclusiva en Prime Video el 17 de septiembre de 2021 en más de 240 países y territorios. La película, de New Regency, Film4 y Warp Films, está protagonizada por el actor revelación Max Harwood en el papel de Jamie New, junto a Sarah Lancashire, Lauren Patel, Shobna Gulati, Ralph Ineson, Adeel Akhtar, Samuel Bottomley, con Sharon Horgan y Richard E. Grant.

La película Amazon Original reúne a los creadores originales del musical del West End en su debut en el cine con Jonathan Butterel como director, guión y letras de Tom MacRae, y canciones a cargo de Dan Gillespie Sells. La música está compuesta por Sells y Anne Dudley. Producida por Mark Herbert (p.g.a.), Peter Carlton (p.g.a.), y Arnon Milchan, con Yariv Milchan, Michael Schaefer, Natalie Lehmann, Daniel Battsek, Ollie Madden, Peter Balm, Niall Shamma y Jes Wilkins como productores ejecutivos.

Inspirada en hechos reales, Everybody’s Talking About Jamie sigue a Jamie New (Harwood), un adolescente de Sheffield, que sueña con una vida sobre el escenario. Mientras sus compañeros de clase planean cómo serán sus vidas al graduarse, Jamie contempla la posibilidad de revelar su sueño de convertirse en una feroz y orgullosa drag queen. Su mejor amiga Pritti (Patel) y su cariñosa madre (Lancashire) le brindan apoyo infinito, mientras que la leyenda drag local Miss Loco Chanelle (Grant) le orienta de cara a su debut en el escenario. Pero Jamie también tiene que enfrentarse a un padre que no le apoya (Ineson), a un orientador escolar poco inspirado (Horgan) y a unos ignorantes compañeros de clase que intentan arruinar su gran desfile. Jamie y su comunidad se inspiran en números musicales de gran intensidad y colorido para superar los prejuicios, ser más tolerantes y salir de la oscuridad para llegar a la luz.

Everybody’s Talking About Jamie se unirá a las miles de series y películas disponibles en el catálogo de Prime Video, incluyendo otras series Amazon Original españolas como El Cid, La Templanza y LOL: Si te ríes, pierdes, así como a los próximos estrenos Celebrity Bake Off España, G.E.O: Más Allá del Límite y Un Asunto Privado, y las series Amazon Original galardonadas y globalmente aclamadas por la crítica como The Marvelous Mrs. Maisel y Fleabag, Tom Clancy’s Jack Ryan, Hunters, The Boys, Homecoming, Borat Subsequent Moviefilm, Good Omens y Carnival Row, y contenido licenciado.