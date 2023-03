Katie Melua publica «Love & Money», su noveno álbum de estudio

Originaria de Tiflis (Georgia), Katie Melua ha viajado lejos en todos los sentidos. Inmortalizada por temas modernos como «The Closest Thing To Crazy» y «Nine Million Bicycles«, su álbum más reciente, ‘Album No.8’ (publicado en2020) ha sido el más aclamado por la crítica hasta la fecha, impulsando su evolución como letrista, alejándose del idealismo romántico de sus canciones más pop, y buscando en su lugar algo que se sintiera más cercano a su propia experiencia. Sea cual sea el último punto en el que te hayas de su historia, quizá no haya mejor momento para volver y contemplar la evolución de Katie Melua como cantante y compositora que en las canciones que componen ‘Love & Money’.