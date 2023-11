Iñigo Quintero publicará ‘Lo que queda de mi’ este viernes

«Lo Que Queda de Mí» es un tema compuesto a raíz de su inesperado éxito internacional con «Si no estás». El nuevo single habla de cómo el joven artista se ha sentido tras ser un fenómeno mundial de la noche a la mañana. Un tema biográfico, muy actual y de una energía deslumbrante. En su letra podremos adivinar que el camino del éxito no es siempre fácil, y que el joven Iñigo no se ha dejado cegar por los focos y la fama.

El joven coruñés también anunció que este 30 de noviembre interpretará en Madrid algunos de sus temas en un evento íntimo, donde solo unos pocos afortunados podrán asistir. Los ganadores serán seleccionados entre aquellos usuarios que compartan el audio del avance en TikTok.