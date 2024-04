Iñigo Quintero publica un avance de su EP ‘Es solo música’

Iñigo Quintero anunciaba este mediodía los títulos de las cinco canciones que formarán parte de su primer EP Es solo música. El reel que ha publicado en redes nos descubre cómo sonará uno de los temas y parte de la letra: «¿Qué más da? Si al final iba a destrozarme. Pues no era parte de tu plan, no me va a costar alejarme, ¿qué más da?» Por las pistas que tenemos, parece que este fragmento pertenece a «Desconocido«. Apunta que será una canción explosiva y primaveral, algo diferente a lo que el coruñés nos tiene acostumbrados. El track list da señales de que los temas vendrán llenos de introspección y un Iñigo más sincero que nunca:

1. Desconocido

2. Nada Cambia

3. Si No Estás

4. El Equilibrio

5. Lo Que Queda de Mí La semana pasada Iñigo nos sorprendía con la gran noticia de la presentación en directo de su nuevo EP por Europa. Iñigo y su banda interpretarán los temas de Es solo música en las ciudades de Madrid, París, Milán, Londres y Berlín. Será en un formato exclusivo de showcase promocional como previa a su gira de festivales. De momento ya ha confirmado que él y su banda estarán en FIB (Benicàssim), Rock in Rio (Portugal), North Festival(Portugal) o Tinderbox (Dinamarca). « Iñigo Quintero ha sido el primer artista de pop español en alcanzar un éxito global de esta dimensión. Ni Rosalía, ni Quevedo: Iñigo Quintero . Su canción « Si No Estás » conquistó todas las listas internacionales y se coronó en el número 1 de canciones más escuchadas del mundo este otoño con más de 586.173.417 streams en Spotify.»