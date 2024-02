España aumenta su presencia en la Berlinale

Este año, 42 empresas e instituciones españolas del sector audiovisual, casi un 40% más que en la pasada edición, viajarán a la capital alemana para participar en la 36ª edición del European Film Market (EFM), uno de los tres encuentros más importantes para la industria internacional audiovisual, que se celebrará del 15 al 21 de febrero en diferentes puntos de la ciudad, coincidiendo con la 74ª edición del prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín.

La presencia española en el EFM, canalizada a través de Cinema from Spain y Audiovisual from Spain -marcas bajo las que opera ICEX para la promoción internacional del sector audiovisual español-, se verá representada por numerosos nombres de la industria audiovisual. Lo hará con grandes profesionales tanto en su sección Berlinale Co-production Market, dedicada a las coproducciones internacionales, coordinada junto al Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA); como en la sección de estrenos mundiales e internacionales de contenido serial Berlinale Series Market, en colaboración con Iberseries & Platino Industria.

El pabellón España en el EFM que, impulsado por Cinema from Spain en colaboración con ICAA, está localizado en el stand C1 del edificio Gropius Bau, permite disponer a agentes de ventas, productores, film commissions y otros profesionales y empresas del sector, de un espacio para reuniones y actividades de networking.

Destacado talento español en Berlinale Co-Production Market

Visitors Programme es el programa desarrollado en el marco de Berlinale Co- production Market, con actividades y eventos de networking para 200 productores emergentes y nuevos talentos de todo el mundo. Del 16 al 19 de febrero, acogerá a 10 jóvenes productores y productoras españolas seleccionados por convocatoria.

Berlinale Co-production Market también programará una Country Session sobre España el 18 de febrero, así como Fund Meetings el 19 de febrero: una presentación y reuniones one-to-one con productores internacionales interesados en conocer la coproducción en España, sus incentivos fiscales y otros aspectos decisivos de la atracción de rodajes.

Sesiones de networking y market secreenings

Como novedad, entre los días 16 y 20 de febrero, en el Pabellón España se celebrarán los llamados Networking breakfasts with our producers, en los que productores de otras delegaciones internacionales presentes en el mercado podrán conectar con productores españoles.

Además, varios agentes de ventas presentarán sus market screenings dentro del programa Cinema from Spain.

Nuevos títulos españoles en Berlinale Series Market

Audiovisual from Spain e Iberseries & Platino Industria organizan, por segunda vez consecutiva en Berlinale Series Market, las sesiones Next from Spain (First Look + Q&A) en CinemaxX 2 el 20 de febrero, donde se proyectará un avance de los próximos estrenos más relevantes de series de ficción en español seleccionados por convocatoria. Después de cada screening, se programará un encuentro con los talentos creativos y ejecutivos partícipes de las producciones con turno de preguntas abierto a los asistentes.

La presencia de Audiovisual From Spain en este evento está coordinada por ICEX, con el apoyo de Spain Audiovisual Hub del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los Fondos Next Generation de la Comisión de la Unión Europea.

ICEX España Exportación e Inversiones es una entidad pública empresarial del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, cuya misión es promover la internacionalización de las empresas españolas para contribuir a su competitividad, así como atraer inversión extranjera a España. La marca paraguas Audiovisual from Spain agrupa a las empresas españolas en los sectores de cine, televisión, animación, videojuegos y contenidos XR para su promoción internacional en todas las principales ferias comerciales de todo el mundo. En concreto, Cinema from Spain reúne a las empresas españolas de producción, agentes de ventas y distribución para el mercado cinematográfico.

El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura que planifica las políticas de apoyo al sector cinematográfico y a la producción audiovisual. Entre sus funciones destacan el fomento, la promoción y la ordenación de las actividades cinematográficas y audiovisuales españolas en sus tres aspectos de producción, distribución y exhibición, con los objetivos de desarrollar la creación, incrementar la producción y favorecer la distribución de producciones españolas.

Iberseries & Platino Industria tiene como objetivo aportar visibilidad a los largometrajes y series en español y portugués, potenciar el talento de los creadores, fomentar la coproducción internacional y la comercialización de contenidos como fórmula clave para afianzar proyectos y nuevas sinergias.