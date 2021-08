El Festival Escenas de Verano ofrecerá un circuito de cine de verano hasta septiembre

Hasta el 12 de septiembre, el 22º Circuito de Cine de la Comunidad de Madrid podrá disfrutarse en una treintena de municipios, con más de 50 títulos para todos los gustos y edades, como Joker, Mujercitas, Green Book, Dolor y Gloria, Men in Black Internacional, Aquaman o Scooby

El verano no sería lo mismo sin esas noches mágicas de cine a la fresca, de pantalla grande bajo las estrellas y ambiente festivo y muy familiar. El programa de cine estival que cada temporada diseña el gobierno regional para que ningún municipio madrileño se quede sin este ritual es uno de los más antiguos de España. Un año más, de la mano del 22º Circuito de Cine de Verano la Comunidad de Madrid, las pantallas llenarán las plazas y espacios públicos al aire libre de una treintena de municipios madrileños de menos de 15.000 habitantes, para proyectar más de 50 títulos de estreno reciente; buena parte de ellos, de producción española, durante un mes y medio, desde finales de julio y hasta el próximo 12 de septiembre.

Ajalvir, Bustarviejo, Cercedilla, Collado Mediano, El Molar, Guadalix de la Sierra, La Hiruela o Loeches forman parte de esta cartelera al aire libre enmarcada en el Festival Escenas de Verano, que dota de programación estival a todos los rincones de la Comunidad de Madrid con artes escénicas, arte en vivo, música o circo. El circuito de cine engloba películas para todos los gustos y edades: desde éxitos de animación como Scooby, La Lego Película 2 u Hotel Transilvania 3 a títulos venidos de la órbita de los Oscar como Joker, Mujercitas o Ha nacido una estrella, y otros que van camino de convertirse en clásicos contemporáneos como Érase una vez en Hollywood, Mula o Green Book. El cine español será protagonista con dramas como Dolor y gloria y comedias familiares como Los Japón o Padre no hay más que uno 2. La ciencia ficción la representarán Men In Black International o Jumanji, siguiente nivel. Y, por supuesto, no pueden faltar los reyes de la taquilla: los superhéroes, entre los que destacarán Aquaman o Spiderman lejos de casa.

El 22º Circuito de Cine de Verano de la Comunidad de Madrid ofrece una oportunidad única para ver, gratuitamente y en gran formato, aquellas cintas que nos han quedado pendientes en los últimos meses, en una atmósfera única donde crear recuerdos de película.