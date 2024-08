El Festival de San Lorenzo invita a un paseo por la zarzuela, el flamenco, el son cubano y por una antología de la danza

Una irreverente y entretenida revisión del universo de la zarzuela a cargo del tenor Enrique Viana, el homenaje de la cantaora Argentina a La Habana y una visión de la danza entre tradición y contemporaneidad, que ejecuta el bailarín y coreógrafo Antonio Najarro para el espectáculo creado por Oteyza, brillan en el fin de semana del 23 al 25 de agosto del Festival de San Lorenzo de la Comunidad de Madrid, que se celebra hasta el 31 de este mes en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, cuyo Monasterio y Sitio son Patrimonio Mundial por la UNESCO, y el Teatro de La Antigua Mina del Puerto de la Cruz Verde de Zarzalejo.

La cita con la zarzuela que propone el Festival sorprenderá a los no avisados, que aun así, disfrutarán de una velada muy especial en el Teatro Auditorio el próximo 23 de agosto, porque no hay secretos del género chico que no conozca el actor, tenor, director de escena y guionista madrileño Enrique Viana. De ese conocimiento parte la aproximación satírica, libérrima a la zarzuela, que ha escrito e interpreta en ¡Luisa Fernanda, ya tengo Instagram!, con la complicidad musical y actoral del pianista Ramón Grau.

Viana se desdobla en dos personajes, un nieto y su abuela. A través de la charla que mantienen ambos, va repasando los estrenos de una imaginaria temporada musical, intercalando la conversación de nieto y abuela con la interpretación de piezas líricas de zarzuela de una manera desopilante: convierte el personaje de la zarzuela Luisa Fernanda de Moreno Torroba en dos, Luisa y Fernanda, rebautiza La violación de Lucrecia de Nebra en La vio la acción de Lucrecia), juega a la confusión entre Tabaré, de Tomás Bretón, y Cabaret la película musical de Bob Fosse…

También se adentra en otros terrenos musicales, como una divertida versión de In fernem land de la ópera Lohengrin de Richard Wagner. Y Ramón Grau le da, en determinados momentos de la función, simpáticas réplicas e interpreta en el intermedio el bolero Recuerdos de Andalucía de Eduardo Ocón.

Oteyza y un maestro

La marca de moda española Oteyza ha creado Merina (25 de agosto), el tercero de los espectáculos de este fin de semana en el Festival de San Lorenzo, para el que ha contado con el bailarín y coreógrafo Antonio Najarro, director del Ballet Nacional de España (BNE) de 2011 a 2019, para su coreografía.

Este espectáculo transversal de música electrónica, danza y moda, dirigido por Paul García de Oteyza y Caterina Pañeda y con música de Tagore González, bascula entre la tradición y la vanguardia, el espacio donde Najarro ha creado sus producciones con su propia compañía y con el BNE. Las piezas coreográficas de Najarro, la música de González, el vestuario de Oteyza transportarán al espectador al origen, nacimiento de la lana merina, y al proceso en el que la artesanía se transforma en arte.

Najarro despliega una antología del baile donde caben desde el ballet neoclásico hasta la danza contemporánea o urbana, pasando por la danza estilizada con guiños a la escuela bolera, la flamenca o a los bailes regionales.