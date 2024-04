El concepto de monstruo, a debate en cinco mesas redondas en Teatros del Canal

Canal Connect, el encuentro internacional sobre los vínculos entre artes escénicas, ciencia y tecnología que se celebra en Teatros del Canal hasta el 26 de mayo, debatirá sobre el concepto de monstruo en cinco mesas redondas que forman parte de la programación de la cuarta edición.

El tema de estas mesas redondas es el del propio Canal Connect, que también se plasma en dos espectáculos de realidad virtual e inmersiva y en la gran exposición The New Freak Show, que se inaugura mañana y que exhibirá en varios espacios del teatro una veintena de obras, donde explora, con poesía y humor, la figura del hombre del saco y está concebida como una serie de atracciones de feria que abordan algunos de los nuevos miedos generados por un mundo acelerado y asfixiado por su complejidad.

La idea de monstruo que se abordará en las mesas redondas lo entiende como metáfora de cambios radicales en la identidad y apariencia; como ser fantástico que genera espanto, y como ser que presenta anomalías o desviaciones con respecto a su especie en un contexto relacionado con los avances de la ciencia y la tecnología y su influencia en la sociedad.

Las mesas redondas, coordinadas por Sara Antequera, cuentan con el apoyo y la colaboración de Fundación Daniel y Nina Carasso, y la Red ACTS (Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad). Además de poder asistir a ellas gratuitamente previa reserva en la web de los Teatros del Canal, se grabarán y podrán visualizarse posteriormente en la Cuarta Sala de los Teatros del Canal.

Los encuentros

Moderada por Jorge Luis Marzo, la mesa redonda The New Freak Show abrirá estos debates el próximo 25 de abril con la participación de Pilar Rosado, Cristina Galán y Rachel Lamot, que explorarán la convergencia entre el concepto de freak show conocido hasta ahora, y su evolución gracias a la inteligencia artificial generativa, a través de las obras de algunos de los artistas que componen la exposición The New Freak Show.

Además, se tratarán cuestiones como la generación de nuevas identidades, criaturas y mundos ficticios, así como la diversidad en un mundo saturado de información digital y fake news.

En Simbiosis con las máquinas: instalaciones y arte performativo (viernes 26 de abril), Samuel Bianchini y Mit Borrás dialogarán en torno a la simbiosis con la máquina, la comunicación entre máquina y humanos, y la respuesta del público ante instalaciones y performances que desafían la percepción de la realidad y la interacción con entidades digitales. También se cuestionará la evolución y actual visión del concepto de lo monstruoso, y la consideración de la tecnología como extensión del cuerpo humano en el arte performativo. Este encuentro será moderado por Paul Fernández Santa Cecilia.

El jueves 9 de mayo reunirá a Esther Moñivas, Mónica Gutiérrez y Joaquín R. Díaz (Joaku) en torno a La quimera en la intersección ACTS (arte, ciencia, tecnología y sociedad). Moderada por Tere Badía, en esta mesa se examinará el concepto de quimera desde diferentes proyectos y perspectivas. Por una parte, se tratará la integración de la performance, el cuerpo y el lenguaje de la tecnología en un dispositivo para el pensamiento crítico. Por otra, del proyecto de investigación In Serere (Basurama), en el cual se usa la técnica del injerto en árboles de cítricos como práctica performativa basada en el cuidado. Además, se reflexionará sobre las relaciones entre las prácticas artísticas contemporáneas, la bioética y la ingeniería genética, que lleva a actualizar los conceptos de monstruo y quimera como principios de movimientos de atracción y repulsión.

Los ponentes de esta mesa redonda son miembros del nodo Madrid de la Red estatal ACTS, seleccionados mediante una convocatoria de proyectos enviada a todo el ecosistema ACTS de la Comunidad de Madrid, y la posterior selección del equipo coordinador de la Red.

Cuerpos mutantes y transhumanismo (viernes 10 de mayo) convoca a Manel de Aguas, Jara Rocha y Teresa López-Pellisa, que hablarán sobre el concepto de monstruo como una persona cruel o perversa, así como a su definición como ser que presenta desviaciones notables respecto a su especie. En este diálogo, que modera Ana Campillos Sánchez, se desentrañarán los mitos, estereotipos y prejuicios, así como las narrativas culturales y tecnológicas de la percepción de la mujer como monstruo en el arte contemporáneo y en la sociedad actual. Además de la conciliación entre la tecnología y el feminismo, destacando el ciberfeminismo, entre otros, en la lucha por la igualdad de género en el ámbito digital.

El ciclo de mesas redondas concluye el sábado 11 de mayo con Nuevas narrativas, arte y ciencia ante el cambio climático. Paula Bruna, Joan Llort y Elisa Cuesta, moderados por Esther Paniagua, debatirán sobre el cambio climático, que permea todos los aspectos de la vida humana. Resaltarán la necesidad de un enfoque integral que involucre a todos los sectores de la sociedad, incluidos el arte, la ciencia y la tecnología, con las miras en un trabajo para concienciar y tomar de medidas que frenen el avance de la crisis global que provoca el cambio climático.