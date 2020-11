Documenta Madrid y el Museo Reina Sofía dedican un ciclo retrospectivo al cine experimental de Narcisa Hirsch

Narcisa Hirsch, una de las figuras esenciales de la historia del cine experimental argentino y latinoamericano, contará con un ciclo retrospectivo de su obra en el Museo Reina Sofía, una de las sedes este año de Documenta Madrid, el Festival Internacional de Cine impulsado por el Ayuntamiento de Madrid. Una retrospectiva articulada en tres programas que recoge algunas de las películas esenciales de la obra fílmica de una cineasta pionera, como ‘Manzanas’, ‘Testamento y vida interior’ o ‘Rumi’.

Nacida en Alemania en 1928, aunque residente en Argentina desde su niñez, el nombre de Narcisa Hirsch permaneció demasiado tiempo en la sombra, fruto de una doble excentricidad: ser mujer, y hacer cine fuera de los espacios centrales en los que se ha construido la historia del experimental: Estados Unidos y Europa, principalmente. Esta doble condición des-centrada no le impidió permanecer atenta a los movimientos mundiales del experimental y el videoarte, y su trabajo, personal, doméstico y místico al mismo tiempo, y con señas muy características, mantuvo relación con películas y nombres canónicos del videoarte y el experimental, pero evitando siempre la mímesis y reivindicando el cine como un espacio de libertad.

La retrospectiva tendrá lugar del 11 al 13 de diciembre en 3 sesiones temáticas únicas en el Museo Reina Sofía. El ciclo incluye instalaciones, grafitis o performances realizados a partir de los años setenta y elegidos para la ocasión en diálogo con la propia cineasta y el apoyo de la ‘Filmoteca Narcisa Hirsch’, a cargo de Daniela Muttis y Tomas Rautenstrauch. De esta manera se presenta un corpus de trabajo que pone el foco en cuestiones espirituales y existenciales como el amor, el nacimiento, la muerte, el erotismo y el poder femenino tomando como eje la materialidad del cuerpo. En la obra de Narcisa Hirsch los paisajes domésticos, interiores y exteriores, de Buenos Aires y de la Patagonia, funcionan como una extensión de una exploración a la vez formal y personal: el cuerpo, lo eterno, lo interior, lo exterior, lo que se mueve, lo que permanece, lo íntimo y lo colectivo.

“La libertad de trabajar con muy poca plata es la libertad de no tener que vender, es la libertad de trabajar casera y artesanalmente, sin grandes equipos ni escenarios. Ni apremio de tiempo. Se hace un fotograma por día, o por año. Cada uno elige su tiempo y su espacio. Por eso y por todo lo demás, el cine experimental es un arte subversivo, más que el cine documental o político. Más subversivo que un cine intelectual o conceptual. Por eso hay pocos que van y menos aún que se quedan”, declaró en su momento la propia Narcisa Hirsch.

El ciclo proyectará estas 15 películas dirigidas por Narcisa Hirsch: ‘Marabunta’, ‘Muñecos / Have a baby’, ‘Manzanas’, ‘La noche bengalí’, ‘Testamento y vida interior’, ‘Retrato de una artista como ser humano’, ‘Taller’, ‘Come out’, ‘Ama-zona’, ‘Canciones napolitanas’, ‘Aleph’, ‘Myst’, ‘Rumi’, ‘A-Dios’ y ‘Patagonia 2’.

Trabajos en la retrospectiva

La retrospectiva está dividida en tres programas que representan tres etapas diferentes en el cine de Narcisa Hirsch: en el primero, con películas como ‘Marabunta’, ‘Manzanas’ o ‘Retrato de una artista como ser humano’ se recogen sus primeras incursiones en el cine a partir del registro filmado de sus performances y happennings en la vía pública. Son acciones colectivas, registradas primero en 8 o 16mm en las que la autora y su grupo de trabajo buscaban interpelar directamente al espectador. Es en trabajos como estos donde empezamos a vislumbrar las preocupaciones que Narcisa Hirsch desarrollaría en su obra puramente cinematográfica más adelante: la relación con la naturaleza o el misterio del nacimiento y la muerte.

El segundo programa pone el foco en la relación entre el cine de Narcisa Hirsch y la Patagonia, territorio que juega un papel esencial y preponderante en sus películas, como un espacio de encuentro natural, de comunión entre el cuerpo y lo eterno, de diálogo entre lo íntimo y lo inmenso. Películas como ‘Rumi’ o ‘Patagonia 2’ exploran estos paisajes argentinos y desarrollan la relación de la directora con ellos.

Por último, el tercer programa de esta retrospectiva nos mostrará a la Narcisa Hirsch más ligada al cine experimental, con títulos que van desde lo estructural hasta lo más sensorial o poético pasando por la abstracción como son ‘Taller’, ‘Ama-zona’ o ‘Canciones napolitanas’. Hirsch explora todos los caminos del cine experimental y los hace suyos acercándolos a temas que le son propios: el cuerpo femenino, el paisaje, la naturaleza y la tradición argentina.

Documenta Madrid, el Festival Internacional de Cine impulsado por el Ayuntamiento de Madrid, se celebrará entre el 9 y el 20 de diciembre de 2020 en diferentes espacios culturales de la ciudad como Cineteca Madrid, sede principal del festival; Matadero Madrid, Filmoteca Española y Museo Reina Sofía. Como novedad en esta edición, proyectará parte de su programación en la plataforma de VOD Filmin.

El grueso de las proyecciones en sala tendrá lugar entre el 9 y el 13 de diciembre; la programación en Filmin, donde también se ofrecerán contenidos exclusivos, estará disponible hasta el día 20; mientras que las proyecciones en Filmoteca Española se extenderán hasta el 23 de diciembre.

Como novedad en esta edición, el Festival cuenta por primera vez con dos comisarios artísticos invitados: Cecilia Barrionuevo -directora artística del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata-, y James Lattimer -programador de Berlinale Forum-.

Documenta estrenará en Madrid algunas de las películas más celebradas de este año, como ‘Anunciaron tormenta’, de Javier Fernández Vázquez, presentada en la sección Forum de la pasada edición del Festival de Berlín o ‘A media voz’, de Heidi Hassan y Patricia Pérez, ganadora del premio al mejor documental en el Festival de Documentales de Ámsterdam (IDFA). Además, el festival presentará las nuevas películas de reconocidos cineastas como ‘Mi piel luminosa’ de Nicolás Pereda, realizada junto a Gabino Rodríguez; ‘Point And Line To Plane’, de Sofia Bohdanowicz,; ‘The Last City’, de Heinz Emigholz; ‘Responsabilidad Empresarial’, de Jonathan Perel; ‘Explaining The Law To Kwame’, de Roee Rosen; ‘Como el cielo después de llover’, de Mercedes Gaviria; y ‘Look Then Below’, de Ben Rivers.