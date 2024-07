‘Custodia compartida’: la primera serie de Javier Fesser para disney +

Disney+ estrenará en enero de 2025 “Custodia Repartida”, la primera serie dirigida por el cineasta Javier Fesser (“Campeones”, “Campeonex”, “Camino”, “La gran aventura de Mortadelo y Filemón”, “El milagro de P. Tinto”). La serie original de Disney+ es una comedia dramática de 8 episodios sobre lo que supone hoy en día separarse teniendo hijos.

En “Custodia Repartida”, Cris y Diego acaban de separarse de mutuo acuerdo. Su intención es ser unos adultos maduros, responsables y amigables por el bien de su hija de 5 años. Pero ninguno de los dos se puede permitir vivir solo y cuidar de ella. El trabajo de Cris es muy absorbente y Diego no tiene un salario fijo, así que ambos se ven forzados a una solución drástica: mudarse de nuevo a la casa de sus respectivos padres. Los abuelos están entusiasmados de que sus hijos y especialmente su nieta estén de vuelta en sus vidas. Pero las cosas se van deteriorando rápidamente. Lo que comenzó como una separación amistosa pronto da un giro cuando se topan con la dura realidad.

La pareja protagonista está interpretada por Lorena López (“Las largas sombras”, “La casa”) y Ricard Farré (“Los buenos modales”, “Polònia”). Completan el reparto Adriana Ozores (“Los pequeños amores”, “Invisibles”), Francesc Orella (“Merlí”, “Santa Evita”), Aten Soria (“Venus”), Fernando Sansegundo (“Historias lamentables”), la niña Lucía de Gracia, Cristina Alcázar (“Galgos”, “Cardo”), Clara de Ramón (“Citas Barcelona”), Víctor de la Fuente (“Reyes de la noche”, “Las noches de Tefía”) y Edu Soto (“Nacho”, “Mortadelo y Filemón. Misión: Salvar la Tierra”).

Producida en colaboración con el grupo The Immigrant, “Custodia Repartida” es una serie creada y escrita por Juanjo Moscardó Rius (creador de la nominada al Goya “Una terapia de mierda”, “Amor en polvo”) y por María Mínguez (“Vivir dos veces”, “Amor en polvo”, “El sonido del crimen”).

Javier Fesser, director de “Custodia Repartida”, ha ganado siete premios Goya, entre ellos el de mejor película por “Campeones” y por “Camino”, película por la que también recibió los premios a mejor dirección y mejor guion. Además, Fesser ha sido nominado al Oscar por su cortometraje «Binta y la Gran Idea» y ha ganado tres Premios Forqué (“Campeones”, “Camino”, “Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo”), un Premio Fotogramas de Plata y un Premio Feroz (“Campeones”), dos Premios Gaudí (“Camino”, “Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo”), una Mención Especial en el Festival de Cine de Locarno (“El milagro de P. Tinto”) y un Premio a Toda una Vida en el Festival de Cine de Málaga en 2020.

Javier Fesser ha asegurado: “lo que me atrajo del proyecto fueron los personajes, me enamoré de ellos, fue un flechazo. Me vi reflejado a la perfección en sus grandezas y en sus miserias. Me emocionaron sus conflictos y me reí a carcajadas con todos ellos. Y me atrajo mucho el tono de la propuesta, no imaginaba que un drama tan de verdad pudiera ser finalmente tan divertido. ¡Qué maravilla hacer comedia sin chistes!”

Para Sofía Fábregas, vicepresidenta de producción original de Disney+ España: “Fesser tiene una habilidad especial para extraer el humor de las situaciones más inesperadas y conmover al público con su humanidad y ternura. Además, los guiones son brillantes, realmente nos hemos reído muchísimo haciéndola.”

Por su parte, Camila Jiménez y Silvana Aguirre, fundadoras de The Immigrant y productoras de la serie añaden: «Estamos muy emocionadas de que nuestra primera serie en España cuente con la visión de un director como Javier, la autenticidad de la pluma de Juanjo y María, y la colaboración del fantástico equipo de Disney. La serie refleja lo que buscamos como compañía: contar historias profundamente humanas y universales.»