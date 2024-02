Condeduque acoge el estreno en Madrid de Fetish, último álbum del cantante y compositor Jay Jay Johanson

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, del Área de Cultura, Turismo y Deporte, presentará el sábado, 17 de febrero, el estreno en Madrid del último álbum del cantante y compositor sueco Jay Jay Johanson, titulado Fetish. Denominado por los críticos musicales «crooner digital», es la máxima expresión de una nostalgia feliz, de una música crepuscular que él cuenta desde lo bello y lo hermoso, y que da como resultado emociones profundas.

Johanson comenzó a componer cuando era adolescente, pero no fue hasta agosto de 1996 cuando publicó su álbum debut, Whiskey, un disco grabado en Break My Heart Studio en el archipiélago de Estocolmo. El éxito fue inmediato y planetario, destacando por la combinación de su voz «crooner» sobre ritmos de trip hop, jazz, electrónica, música cinematográfica, entre otros.

Desde entonces, ha cosechado éxitos clandestinos como So Tell the Girl that I Am Back inTown, Believe In Us, On the Radio y Heard Somebody Whistle, y colaboraciones con Cocteau Twins y The Knife, lanzando en 2023 su 14º álbum, Fetish, e iniciando una nueva gira por todo el mundo donde sus fans no han hecho más que crecer gracias a su personalísimo estilo. En Madrid lo estrenará en Condeduque.