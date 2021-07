Amazon Prime Video presenta el tráiler oficial de la segunda temporada de la docuserie ‘Fernando’

Amazon Prime Video ha desvelado hoy el tráiler y nuevas imágenes de la segunda temporada de la docuserie Amazon Exclusive Fernando. La docuserie producida por THE MEDIAPRO STUDIO se estrenará en exclusiva en Prime Video el próximo 27 de agosto en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

En los nuevos episodios de Fernando, las cámaras acompañan al piloto español Fernando Alonso desde el período de confinamiento en su casa en Suiza y los diferentes escenarios de alta competición como las 500 Millas de Indianápolis hasta los preparativos para su regreso a la Fórmula 1. La serie muestra imágenes exclusivas de la exhibición de Fernando con el monoplaza con el que conquistó su último mundial o las consecuencias del accidente de bicicleta que sufrió en plena preparación para el regreso a la Fórmula 1. Además, permitirá a la audiencia ver su experiencia compitiendo y viajando mientras cumple con las restricciones sanitarias, incluyendo un exclusivo acceso al inesperado final de carrera que vivió en el Gran Premio en Bahréin.

La segunda temporada de la docuserie Amazon Exclusive Fernando está producida por THE MEDIAPRO STUDIO, cuenta con Laura Fernández Espeso, Javier Méndez, Javier Pons y Bernat Elías como productores ejecutivos.

Fernando T2 se unirá próximamente a la gran selección de contenido deportivo disponible en Amazon Prime Video, incluyendo las docuseries Amazon Original El Corazón de Sergio Ramos, La Leyenda de Sergio Ramos, Six Dreams y All or Nothing, así como las producciones Amazon Exclusive Fernando, Fernando Torres: El Último Símbolo y Carolina Marín: Puedo porque pienso que puedo, y a las miles de series y películas disponibles en el catálogo de Prime Video, incluyendo otras series Amazon Original españolas como El Desafío: ETA, El Cid, La Templanza, LOL: Si te ríes pierdes y los próximos estrenos Celebrity Bake Off España, G.E.O: Más Allá del Límite y Un Asunto Privado, así como las series y películas Amazon Original galardonadas y globalmente aclamadas por la crítica como The Marvelous Mrs. Maisel y Fleabag, Tom Clancy’s Jack Ryan, El Rey de Zamunda, Sin Remordimientos, Hunters, The Boys, Homecoming, Borat Subsequent Moviefilm, Good Omens y Carnival Row, así como el contenido licenciado.