Aceite esencial de cáñamo para calmar la ansiedad

Contenido patrocinado

Tradicionalmente los problemas de ansiedad se tratan utilizando fármacos sintéticos que producen efectos secundarios muy molestos, como el aturdimiento o la somnolencia. Pocas personas conocen que existe una alternativa muy eficaz basada en los ingredientes naturales extraídos del aceite esencial de cáñamo. Se trata de un preparado denominado aceite de CBD o simplemente CBD a secas. En esta guía explicaremos qué es, cómo funciona y dónde puedes comprar CBD para solucionar tus trastornos de sueño o ansiedad.

Qué es el aceite de CBD

El cáñamo o cannabis es una planta bien conocida por sus propiedades relajantes y psicotrópicas. Estas propiedades provienen principalmente de dos principios activos presentes en la planta. Por un lado se encuentra el CBD (Cannabidiol), que actúa como relajante natural. Y por el otro lado está el THC (tetrahidrocannabinol), responsable de los efectos estupefacientes del cannabis.

El aceite CBD no es más que un aceite enriquecido exclusivamente con cannabidiol (CBD), por lo que sus efectos son únicamente relajantes, calmantes y antiinflamatorios, sin provocar ninguna alteración psicotrópica en el consumidor, puesto que no contiene tetrahidrocannabinol (THC). Por esta razón, su uso es legal en la mayoría de los países desarrollados.

Propiedades terapéuticas del CBD

Este aceite se utiliza, presentado en forma de gotitas, para tratar por vía oral diversos trastornos, entre los que se encuentran los siguientes:

Problemas de ansiedad

Insomnio

Depresión

Dolores crónicos o traumáticos

Enfermedades neurodegenerativas

Desajustes autoinmunes

También pueden usarse lociones o cremas con CBD para el tratamiento de varias afecciones dermatológicas, como el eczema, la dermatitis atópica o incluso la psoriasis.

Si deseas ampliar información y conocer en profundidad la amplia lista de enfermedades o desajustes que pueden ser tratados utilizando aceite de CBD, puedes consultar las guías gratuitas que Higea pone a tu disposición en su portal web.

¿Es legal el aceite de CBD?

Al tratarse de un compuesto procedente de la planta del cannabis, mucha gente piensa que no es legal vender, adquirir o consumir este producto. Y nada más lejos de la realidad, porque en la mayoría de los países desarrollados el aceite de CBD ya es considerado un producto de uso terapéutico completamente legal.

Concretamente, en España es 100 % legal la adquisición y el uso de CBD. No solo eso, sino que además puedes utilizarlo con la certeza de que no experimentarás ninguna alteración psicotrópica. Además, consumir CBD no provocará que des positivo en un control de drogas, ni está incluido en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Anti Doping, por lo que los deportistas profesionales o federados pueden utilizar CBD con total tranquilidad, incluso en pleno periodo de competición.

Puedes consultar toda la información acerca de la legalidad y las regulaciones de este aceite en España en el siguiente enlace: CBD legal España. Aquí encontrarás la respuesta a cualquier cuestión o pregunta que se te pueda presentar en relación con la legalidad del producto y con el consumo y la seguridad del mismo.

Y no tengas ninguna duda al respecto: si lo que estás buscando es un producto efectivo, natural, seguro y legal para tratar tus problemas de ansiedad o de sueño, el aceite de CBD es, hoy por hoy, una alternativa que deberías tener muy en cuenta.