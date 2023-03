Los tratamientos estéticos no invasivos más populares

Contenido Patrocinado

Los Tratamientos corporales aportan muchos beneficios a las personas y sirven de ayuda para sentirse mucho más seguras de sí mismas. Los avances en la medicina estética han dado lugar a que surjan nuevas técnicas menos invasivas para lograr resultados muy beneficiosos en el menor tiempo posible. Actualmente, ya no es necesario someterse a una cirugía, puesto que hay opciones igual de eficientes y rápidas.

Sin duda alguna, los tratamientos estéticos no invasivos ofrecen mucha confianza, sobre todo, porque no requieren de recuperación tras la intervención, en la mayoría de los casos. Por otro lado, es muy difícil que aparezcan riesgos asociados durante la aplicación. Incluso en muchas ocasiones se suelen utilizar productos naturales para mejorar la apariencia de la piel.

¿Cuáles son los tratamientos estéticos no invasivos con mayor demanda?

Tal como hemos indicado, este tipo de tratamientos corporales gozan de mayor aceptación porque no requieren anestesia. Lo más normal es que se hagan en varias sesiones, con duraciones que oscilan entre los 30 a 90 minutos. No obstante, esto dependerá de cada intervención y paciente.

1. El bótox

Las inyecciones de bótox se usan para reducir la apariencia de las arrugas faciales, aunque tienen diversas aplicaciones. Es una solución muy efectiva que no requiere cirugía y se puede aplicar en cualquier momento. Además, es un tratamiento indoloro con resultados inmediatos; no obstante, los efectos no son permanentes, ya que la duración está entre los cuatro y seis meses.

2. Rellenos dérmicos

Esta intervención también es muy habitual en las clínicas de medicina estética. Una de las técnicas más habituales es el uso de ácido hialurónico para el relleno de los labios. En los últimos tiempos, hay un mayor interés por mostrar un aspecto más grueso y natural. No obstante, este tipo de rellenos blandos mejoran considerablemente la apariencia de la persona.

3. Hilos tensores

Esta técnica está teniendo la misma aceptación tanto en los hombres como mujeres que quieren una piel más luminosa. Estos hilos tensores tienen la capacidad de mejorar la apariencia de la piel y conseguir un efecto lifting inmediato. Por este motivo, se suelen emplear en el contorno de los ojos, los labios, la frente o la cejas, entre otras zonas. Las sesiones mejoran considerablemente este aspecto gracias al uso del colágeno.

4. El láser

La tecnología láser se ha desarrollado para mejorar y rejuvenecer la piel. Se emplea para actuar en las capas más superficiales de la piel para destruir la epidermis y lograr que se renueve. Los tipos de láseres más convencionales son el C02 y el YAG; en el primer caso, es para el rejuvenecimiento, mientras que, en el segundo caso, se trata de eliminar las cicatrices y los lunares.

En resumen, estas son solo algunas de las técnicas corporales no invasivas que se realizan diariamente en clínicas como la de Carmen Sarmiento, todo un referente en medicina estética en Sevilla por su profesionalidad, experiencia y contar con un equipo cualificado y tecnología vanguardista. En caso de dudas, lo más recomendable es ponerse en contacto para un diagnóstico y correcto asesoramiento.