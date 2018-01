Una psicóloga ve creíble la versión de la menor que denunció abusos sexuales de tres jugadores de la Arandina

La psicóloga que atiende a la menor de 15 años que denunció a tres jugadores de fútbol de la Arandina por presuntos abusos sexuales ocurridos el pasado día 24 de noviembre en el piso de los denunciados, en Aranda de Duero (Burgos), considera creíble la versión de la víctima.



Así lo ha expuesto la testigo durante su comparecencia esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 1 de dicha localidad burgalesa, donde, según informaron a Europa Press fuentes del caso, la profesional, que pocos días antes de los hechos empezó a tratar a la menor por problemas con los estudios y que ahora sigue a su cuidado por crisis de ansiedad a raíz de lo ocurrido, considera veraz la versión ofrecida por su paciente, según la cual las relaciones sexuales mantenidas con los tres futbolistas se produjeron en contra de su voluntad.

Precisamente, la joven ha vuelto a comparecer, por segunda vez, en sede judicial, si bien no ha trascendido nada de lo declarado debido a que el interrogatorio se ha celebrado en presencia únicamente de la juez y del fiscal del caso, algo que no ha ocurrido respecto de las testificales ofrecidas tanto por la citada psicóloga como por el padre, un tío y una prima de la denunciante, quienes han ratificado la versión que desde el inicio les facilitó la menor.





HAY ABUSO SEXUAL

El abogado de la supuesta víctima, Luis Antonio Calvo, que ejerce la acusación popular por la Asociación Clara Campoamor, entiende como probada a priori la existencia de un delito de abuso sexual, ya que su patrocinada es menor de edad, y "los denunciados sabían que contaba con 15 años, por mucho que ahora digan lo contrario", y que lo que queda únicamente por dilucidar es si los hechos podrían encuadrarse en un delito de agresión sexual en el supuesto de que las relaciones se produjeron bajo intimidación, tesis que también defiende.

Y ello, como así denuncia el acusador popular, a pesar del "juicio paralelo" que las defensas de dos de los futbolistas pretenden realizar juzgando la conducta de la menor, en clara alusión a los mensajes de whatsapp que ésta mandó a algunas amigas y que, según pretenden hacer valer los defensores, podrían poner en tela de juicio la versión de que las relaciones fueron sin su consentimiento.

A falta de que declare próximamente un cuarto futbolista de la Arandina que aparece en el 'musically' grabado por la denunciante el día de los hechos en el piso que compartían los tres jugadores encarcelados, el letrado Luis Antonio Calvo explica que si su patrocinada no le incluyó en la denuncia fue porque no participó en los hechos, si bien se pregunta por qué hasta ahora no ha acudido en auxilio de sus compañeros si, como dicen éstos, las relaciones sexuales fueron con pleno consentimiento de la chica.