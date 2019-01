El alcalde de Sabadell, citado a declarar por desobediencia por ceder espacios municipales el 1-O

Así lo ha explicado este martes en un comparecencia ante los medios y ha detallado que la declaración es el próximo lunes a las 10.30 horas en el Juzgado de Instrucción número 2 en los Juzgados de Sabadell y que viene motivada por una denuncia de un particular, interpuesta en noviembre de 2017, por la cesión de colegios públicos.

Ha comentado que Fiscalía se ha incorporado a estas diligencias previas, y ha recordado que en las diligencias previas el magistrado apuntó que la denuncia "adolecía de considerable imprecisión".

Serracant ha afirmado que "votar no es un delito" y no ha querido revelar si comparecerá ante el juez y que será una decisión que valorará, sin hacer referencia con quién, si el equipo municipal o su partido político, la Crida per Sabadell.

El alcalde ha cargado contra el "Estado represor", ha reconocido no estar sorprendido por su investigación, y ha garantizado que esta citación no alterará al funcionamiento del consistorio y que seguirá actuando por la autodeterminación de los pueblos, acogido por el derecho internacional.