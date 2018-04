El PP avisa que si hay elecciones de nuevo en Cataluña la gente verá que se alarga el "desgobierno" y la "fractura"

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión que ha mantenido el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maillo, con los vicesecretarios generales de la formación, cuando falta justo un mes para que los partidos lleguen a un acuerdo en el Parlament o habrá de nuevo comicios en Cataluña.

El dirigente del PP ha defendido la necesidad de que haya un presidente en Cataluña que "no esté en la cárcel" ni "fugado de la Justicia" ni con un "procedimiento penal" abierto para que no se siga "hipotecando" la economía catalana y la situación de los catalanes.

EL GOBIERNO "CUMPLIENDO CON SU RESPONSABILIDAD"

Eso sí, ha señalado que si no hay "entendimiento" la situación puede derivar en una convocatoria anticipada de elecciones. "No entramos a valorar pero los propios catalanes podrán valorarla como que se alarga aún más un estado de desgobierno y de factura social y de incertidumbre que no es positiva", ha indicado.

Dicho esto, Casado ha subrayado que el Gobierno de Mariano Rajoy está "cumpliendo con su responsabilidad" en Cataluña tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Y si hubiera elecciones, lo que intentaremos es que el resultado sea mejor para todos los catalanes", ha dicho, para aludir a las encuetas que se están publicando y que pronostican una caída del independentismo.