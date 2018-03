Juzgado pide al excoordinador de Esquerra Unida Valencia que documente las actividades desarrolladas en el viaje a Cuba

El excoordinador nacional de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) David Rodríguez deberá aportar la justificación documental de la actividad desarrollada durante un viaje a Cuba, durante el que asistió al funeral de Fidel Castro, pagado supuestamente a cargo del grupo provincial. Así lo ha dictado en una providencia la magistrada del juzgado número 9 de Alicante tras tomarle declaración este miércoles.

Rodríguez viene investigado en la causa, junto a la diputada provincial Raquel Pérez, a raíz la denuncia presentada por un asesor del PP en el Ayuntamiento de València. En la denuncia se apuntaba a los delitos de malversación de caudales públicos y de apropiación indebida

La juez ha reclamado, además, a Pérez la justificación documental del gasto realizado por el viaje "con soporte bancario", así como otras actividades de similar "índole" abonadas por el grupo provincial durante 2016 y 2017.

Según la providencia, Rodríguez y Pérez tienen cuatro días para presentar la documentación requerida y que del resultado de ella se tomará una decisión sobre la causa.

En su declaración, tanto Rodríguez como Pérez han asegurado que está dentro de la legalidad y que está tasado por el Tribunal de Cuentas y por la institución provincial.

El abogado de ambos, José García Marcos, ha indicado que el denunciante se ha ratificado en la denuncia que interpuso en un juzgado de València que se inhibió en los de Alicante.

En atención a los medios a la salida de su declaración, David Rodríguez ha reafirmado que viajó en relación a "la labor solidaria" que lleva a cabo la Asociación de Amistad con Cuba José Martí y que "se enmarcaba" en la colaboración que se mantiene con el grupo de la Diputación.

"Hemos argumentado mi trayectoria como militante en solidaridad con Cuba y la relación que se ha mantenido con el grupo de la Diputación que ha permitido unos logros más que constatables, como la declaración institucional del Pleno de Diputación condenando y pidiendo el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos", ha alegado Rodríguez, que ha puesto en valor que es "la única" institución "supramunicipal" valenciana que ha aprobado una declaración en ese sentido.

Por ello, ha manifestado que "no hay que buscar un más allá" y ha considerado que el viaje fue "como parte de esa colaboración natural" entre la entidad y el grupo provincial y que "no debería ser noticiable".

Así, ha desvinculado la cuestión de Esquerra Unida y de su cargo como coordinador, "evidentemente", y se ha cuestionado qué hubiera pasado si en lugar de él hubiera viajado "otra persona" de la entidad.

Preguntado sobre qué documentación sobre la visita a Cuba se había entregado, David Rodríguez ha dicho que "toda" y ha recordado que se ha rendido cuentas "tanto a la asociación y como al grupo de la Diputación".

RAQUEL PÉREZ

Por su parte, la diputada provincial de EUPV, Raquel Pérez, ha indicado que ha aportado "toda la documentación" relativa a los gastos del grupo. Y ha defendido que la cuenta del grupo está fiscalizada por el Tribunal de Cuentas. Al respecto, ha indicado que no se han detectado "irregularidades" sobre los números de su grupo desde que entró en la Corporación provincial en 2015.

"Además, se está fiscalizando en la Diputación de Alicante, donde hay una comisión de fiscalización y se está llevando a cabo por parte de Intervención", ha argumentado. Ha recordado que desde octubre, los grupos deben aportar la contabilidad, como los extractos bancarios y las facturas.

Asimismo, ha subrayado que se le han formulado "muy pocas preguntas" y que ha respondido a "todo sin muchas preguntas, porque no cabían más explicaciones de las que he dado". "He llevado toda la documentación", ha insistido.

"No solo hay una factura nominal, sino que hay en nuestro grupo unas 30 o 40 facturas nominales, en el mismo sentido y en las mismas características que esta, porque se hace una labor política de jornadas, dietas y transportes que por ley deben ser nominales", ha aseverado y ha reiterado que la de Rodríguez "no tiene por qué ser más extraña".

"SENSACIONALISMO"

Preguntada por si la denuncia había pasado factura al interno del partido, Raquel Pérez ha lamentado que "el sensacionalismo" haya "jugado un papel definitivo". Así, ha criticado que se ponga el acento en esa factura de 1.150 euros "y no se le dan a otras como la transferencia de 195.000 euros del grupo 'popular' a su partido".

"Si se pone el foco en una serie de cuestiones de una factura de 1.000 euros, en vez de ponerlas en la ocultación de esa cantidad; no es que pase factura es que impepinablemente preguntan", ha dicho.

Los dos políticos han estado acompañados por miembros de EUPV, con la candidata a dirigir la formación Rosa Albert. David Rodríguez ocupa el segundo lugar en la lista de Albert y Raquel Pérez el número tres de esa misma línea, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido.