La Fiscalía de Lleida no pedirá detenciones de los alcaldes hasta después del 1 de octubre

Fuentes del Ministerio Público han asegurado este martes a Europa Press que se ha decidido aplazar las posibles detenciones hasta después de la fecha indicada para el referéndum.

El alcalde republicano de Bell-lloc, Carles Palau, que había sido citado por segunda vez para declarar este martes, tras no ir en la primera citación, no ha acudido a la Fiscalía; el de Alcarràs, Miquel Serra, que ha recibido la segunda citación, no tiene intención de personarse mañana, y el de Serós, Gabriel Pena, que no fue en la primera citación, hasta las 15.00 horas no ha recibido segunda citación.