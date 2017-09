Erkoreka pide a Rajoy la transferencia de 37 competencias y le acusa de "incumplir la Ley" y ningunear a Euskadi

El portavoz del Gobierno vasco y Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha reclamado al Gobierno central las 37 competencias pendientes que transferir a Euskadi y le ha acusado de "incumplir la Ley", de tener "una deuda histórica de Euskadi" y de "ningunear la singularidad histórico-política de Euskadi".

Erkoreka ha presentado este viernes en Vitoria los dos informes solicitados por la Ponencia de Autogobierno, el de 'Actualización del catálogo de traspasos de materias recogidas en el Estatuto de Gernika aún no transferidas', y el de 'Evaluación de la capacidad de decisión en los ámbitos que se relacionan y análisis de los límites existentes para establecer políticas públicas, desde la normativa básica hasta la de ejecución'.

El representante del Ejecutivo vasco ha señalado que los textos ya han sido remitidos a la Cámara autonómica. En ellos, según ha explicado, ponen de manifiesto que el Gobierno central incumple la Ley, "en concreto, el Estatuto de Gernika, una Ley Orgánica que se inserta en el núcleo duro legal e la arquitectura institucional del Estado".

Asimismo, ha considerado que el Ejecutivo central tiene "una deuda histórica con Euskadi", a la que debe 37 transferencias desde el año 1978, en el que se firmó el Estatuto de Gernika. También ha criticado que éste "ningunea la singularidad histórico-política de Euskadi".

"Realiza un uso abusivo de su capacidad para imponer medidas unilaterales, hacer tabla rasa y convertir a Euskadi en una Comunidad Autónoma más, desconociendo su singularidad. Abusa de su legislación recentralizadora y uniformizadora", ha añadido.

PRISIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

El representante del Ejecutivo vasco ha insistido en que el Ejecutivo de Rajoy debe transferir todas las competencias pendientes de traspasar y considera prioritarias prisiones y la de la gestión de la Seguridad Social.

Para la primera, ha señalado que "ya no hay excusas" tras el desarme y el fin de la violencia para no hacerlo, y respecto a la segunda ha pedido que no se confunda "la caja única con la unidad de caja". "No puede seguir haciendo oídos sordos a estas reclamaciones ni seguir incumpliendo las leyes", ha asegurado.

