Cs ve indignante la declaración de Junqueras: "Fue el cabecilla de un golpe a la democracia"

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha considerado este jueves indignante la declaración del líder de ERC, Oriol Junqueras, ante el Tribunal Supremo (TS), porque ha argumentado que ha intentado esconder que hace un año y medio fue "el cabecilla de un golpe a la democracia".

En declaraciones a los medios desde los pasillos de la Cámara, ha admitido que Junqueras puede negar ante el tribunal haber cometido presuntamente delitos, pero ha añadido que esta negativa genera "indignación y sensación de estafa a muchos catalanes y españoles".

Para Cs, Junqueras es, junto al expresidente Carles Puigdemont, el principal responsable "de haber dividido a la sociedad catalana, de causar dolor en las familias y entre compañeros de trabajo, de empobrecer a Cataluña y de degradar las instituciones" catalanas.

"Ya está bien, no vamos a aceptar lecciones de democracia de quien se quiso cargar la democracia. No puede hacerse pasar por demócrata quien se quiso cargar nuestra democracia pasando por encima de la voluntad de los catalanes y de la Constitución", ha expuesto.

Carrizosa ha dicho que él no es quien tiene que decir qué delito constituye esto ni si lo es o no, pero ha asegurado que le causa indignación que Junqueras y Puigdemont "salgan a dar lecciones a democracia ante la estupefacción y el dolor de todos" los que se han visto afectados por el proceso soberanista.

"Nos robaron la democracia. El señor Junqueras parece un iluminado cuando un año y medio después todavía se acalora diciendo que él no cometió ningún delito", ha concluido, y ha dicho que el hecho de que haya un juicio en marcha no pude condicionar que haya una elecciones generales anticipadas o no.

Cs argumenta que "ya está bien que el separatismo trate de marcar la agenda política de todos los catalanes", y ha criticado que ya marcan la agenda política del Parlament convocando o aplazando las comisiones de la Cámara cuando los consideran oportuno.





COMISIONES APLAZADAS

El portavoz de Ciudadanos ha hecho estas declaraciones arropado por los diputados de Cs y frente a la sala del Parlament en la que este jueves tenía que celebrarse una comisión de Salud y que finalmente ha sido aplazada para otra fecha.

Cs atribuye estas suspensiones a que muchos diputados independentistas viajan a Madrid para apoyar a los líderes que están siendo juzgados, y considera que no es motivo para hacerlo, por lo que ha vuelto a pedir la dimisión del presidente del Parlament, Roger Torrent.

El partido de Arrimadas quiere que dimita "por cerrar el Parlament y por mentir", ya que aseguran que Torrent ha defendido en varias ocasiones que la Cámara funciona de forma adecuada y que no se está viendo alterada por el calendario judicial.

"No podemos hacer el trabajo normal para el que se nos paga. Mientras nos pagan para trabajar aquí, para todos los catalanes, los representantes de los partidos separatistas más relevantes se han ido a Madrid" para acudir al juicio.

Sobre la manifestación convocada el domingo en Barcelona crítica con el Gobierno central, Carrizosa explica que está valorando si asistir o no en función de si este viernes se confirma que hay adelanto electoral de las generales para el mes de abril.