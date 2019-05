La Audiencia califica de "lamentable" que se trocease la brida con la que supuestamente El Chicle mató a Diana Quer

La Audiencia de A Coruña ha desestimado las cuestiones previas planteadas por la defensa del sospechoso de matar a Diana Quer en agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal, José Enrique Abuín Gey, al tiempo que ha rechazado anular pruebas, entre ellas la brida localizada en el cabello de la joven y con la que la defensa sostiene que 'El Chicle' asesinó a Diana, de la que, no obstante, ha calificado como "lamentable" que no se conserve íntegra y que fuese "troceada" durante la investigación.

En este sentido, el auto hace referencia a la petición de la defensa de que "en ningún momento puedan considerarse como medios de prueba" los "trozos de plástico de color negros" estimados como "bridas" y que, según apuntan, no aparecen recogidos en las diligencias de inspección ocular y levantamiento del cadáver

"La referencia que se tiene de las bridas y cintas adhesivas en cuestión son fotografías incorporadas al Informe de Inspección Técnico Ocular" con posterioridad, apunta la defensa de Enrique Abuín, que considera que "no se tiene la más mínima constancia de que la brida fotografiada sea la que supuestamente se encontró en el cabello de la víctima". "Para colmo de los despropósitos, la supuesta brida y los demás elementos fueron destruidos cuando fueron objeto de examen de AND", atestigua la defensa.

Sin embargo, la Audiencia rechaza anular esta prueba indicando que debe ser el jurado popular el que, en las vistas, "tenga que valorar si da por cierta o no" esta prueba y asegura que su inclusión no vulnera los derechos del acusado.

No obstante, el tribunal afirma que "es desde luego lamentable que no se haya conservado intacta" esta brida, que sufrió un "troceamiento", teniendo en cuenta, además, que "su fragmentación dista de apreciarse como absolutamente imprescindible para la realización de análisis de AND, más allá de rutinas o comodidades".

En todo caso, recuerda que "existen más elementos probatorios que podrían demostrar cuales eran las concretas características de este elemento" que "la supuesta conservación íntegra del supuesto instrumento usado para la perpetración del delito", incidiendo en que no es "requisito procesal o legal imprescindible para que pueda considerarse probada su utilización".

NO HAY VULNERACIÓN DE DERECHOS

En conjunto, la Audiencia de A Coruña desestima las cuestiones previas planteadas por la defensa y considera que no se produjo una vulneración de derechos fundamentales de 'El Chicle' durante la instrucción del caso Diana Quer.

En cuanto a las pruebas a las que se opone la defensa, las mantiene indicando que deberá ser el jurado popular el que determine durante el juicio su credibilidad y valor de prueba.

Finalmente, se da por propuesta una prueba reclamada por la defensa para completar el informe de la reconstrucción virtual de la Guardia Civil, precisando los metros que supuestamente recorrió la víctima a pie en cada uno de los tramos temporales en que se secuencia el trayecto por el paseo del Arenal de A Pobra según la versión ofrecida en el informe.