Chabelita se examina de nuevo del carné de conducir tras haber perdido todos los puntos

La hija de Isabel Pantoja vuelve a ser noticia y no precisamente por haberse echado una nueva pareja. Chabelita se ha examinado esta mañana de nuevo del carné de conducir porque como todos sabemos, perdió todos los puntos. Sin duda, se trata de una día que quedará en el recuerdo de la hija de la tonadillera porque se trata del segundo examen práctico que hace en su vida. Una pena que su madre ahora esté lejos de ella y no pueda saber si su hija, ha aprobado o suspendido, el carné de conducir que durante tanto tiempo lo ha añorado. Aunque todavía no conocemos si ha aprobado o no, parece que la cuñada de Lourdes Montes ha salido contenta de la prueba.

Chabelita comenzará mañana su primera colaboración en el programa de Ana Rosa para hablar sobre la gala de Supervivientes. La hija de Isabel Pantoja comienza esta nueva andadura televisiva de la mano de una de las grandes, Ana Rosa Quintana. Aunque no la hemos visto el pelo en las galas de GH Dúo para defender a su hermano, si ha querido ser la defensora de su madre. Además, asistirá también a la galas del propio programa para ser la que defienda a capa y espada a su amiga Aneth.

¿Habrá aprobado el examen de conducir la hermana de Kiko Rivera? De ser así tendrá que respetar la ley al milímetro porque ya sabe lo que es estar sin conducir un tiempo. Esperemos que la compañía de su novio Asraf sea positiva para ella y le ayude a no cometer infracciones de tráfico, aunque cabe recordar que el modelo subió una historia a su perfil de Instagram en la que salía el cuentakilómetros a unas velocidades que superaban el límite de las carreteras.