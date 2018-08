Una nueva tecnología contra la caída del cabello durante la quimio

Terelu Campos ha tenido que hacer frente a un grave problema que afecta a más de 25.000 mujeres en España y a casi millón y medio en el mundo: el cáncer de mama. La lucha mundial contra este tumor no cesa y, a la espera de que sea erradicado definitivamente, se han desarrollado nuevas herramientas que permiten a las pacientes sobrellevar la lucha contra el cáncer con la mayor fortaleza posible.

Un ejemplo es la empresa Oncobel que ayuda a hacer frente a una situación que cambia la vida a todas las mujeres que desafortunadamente tienen que enfrentarse a ella. Se trata de una empresa pionera en implantar en España la prevención de caída del cabello provocada por los tratamientos quimioterápicos.

La caída del cabello es uno de los efectos secundarios de la quimioterapia más traumático para la paciente con cáncer de mama. Esta consecuencia provoca que entre el 8% y el 10% de las pacientes se plantee no recibir quimioterapia por el miedo a perder el pelo. Quienes sí se someten a ella suelen optar por pelos postizos o pañuelos que les ayuda a verse mejor y lidiar con esta situación pero una nueva tecnología acaba de aterrizar en España con el objetivo de frenar esta caída.





¿CÓMO FUNCIONA ONCOBEL?

Se trata de un sistema de enfriamiento del cuero cabelludo que se aplica durante las sesiones de quimio y no interfiere con los fármacos que eliminan el cáncer. Mediante un gorro de silicona circula un líquido refrigerante que mantiene la temperatura de la cabeza en torno a los 19º - 21º C. provocando que los quimioterápicos no lleguen o lleguen en un bajo porcentaje a las células del folículo piloso. Así, se previene la caída del cabello, de las cejas y de las pestañas.

La efectividad de este sistema varía entre el 34% al 87% en función de la agresividad del tratamiento al que se está sometiendo cada persona. Además ha sido aprobado por la Comunidad Europea y recientemente ha obtenido la Certificación de la FDA (Food and Drug Administration) en EEUU admitiendo su plena eficacia y seguridad en los tratamientos Oncológicos.

Algunos Hospitales privados y centros especializados ya han implantado este sistema sin coste alguno para el paciente. También se ha establecido en Hospitales Públicos de la Seguridad Social con la colaboración de Fundaciones y Asociaciones.