La Semana de la Moda de Shangai será pionera en ofrecer a una audiencia global una experiencia de visualización

Gracias a las tecnologías de Alibaba, el espectáculo será el primer evento de la Semana de la Moda que mostrará online sus desfiles, siendo, por tanto, totalmente digital. Todos los desfiles serán transmitidos en exclusiva y en vivo del 24 al 30 de marzo en China, a través de Tmall, el principal marketplace B2C de China, y Taobao Live, el canal dedicado a la transmisión en vivo de Alibaba.

Más de 150 marcas y diseñadores de todo el mundo, desde marcas internacionales como Diane von Furstenberg hasta diseñadores independientes chinos en auge como Shushu/Tong y Angel Chen, mostrarán sus últimas colecciones de otoño-invierno a través de las plataformas digitales del Grupo Alibaba.

Además, a diferencia de los eventos de moda tradicionales, las personas que sigan digitalmente la Semana de la Moda de Shanghai de este año, podrán comprar en tiempo real los artículos que vean en la pasarela. Esto es posible por el formato "See Now, Buy Now" que permite a los consumidores comprar los artículos en el acto sin tener que esperar a que las colecciones lleguen a las tiendas.

El espectáculo debe continuar

El COVID-19 ha forzado la cancelación y reprogramación de muchos eventos mundiales de la moda, incluyendo la Semana de la Moda de Milán, originalmente programada para febrero. Para apoyar a los diseñadores y marcas, Alibaba ofrece un conjunto de soluciones digitales que hacen posible la celebración de la Semana de la Moda de Shangai.

En palabras de Mike Hu, director general de Tmall Fashion y FMCG, "Hemos integrado algunas de las tecnologías más avanzadas de Alibaba para ofrecer una nueva experiencia a los consumidores. Esta asociación con la Semana de la Moda de Shangai nos permite aprovechar nuestra experiencia en la digitalización de tiendas minoristas físicas y explorar un nuevo formato para el lanzamiento de marcas y productos, aunando tecnologías como el livestreaming, vídeos cortos, DingTalk y Tmall Flagship Store 2.0 en una completa solución".

Además, Mike Hu añadió: "Estas tecnologías, más que un simple salvavidas y una forma innovadora de que las marcas y los diseñadores sobrevivan a esta complicada situación, pueden convertirse en herramientas vitales para que la industria conecte con usuarios que ya emplean estas tecnologías de la nueva era digital, y se vuelvan, así, más ágiles frente a circunstancias imprevistas".

Rompiendo barreras

La presentación "en la nube" de este año también ampliará el alcance y el atractivo de los eventos tradicionales de lanzamiento de productos. En lugar de una conferencia de prensa, las marcas interactuarán con los consumidores virtualmente en un periodo de tiempo más amplio y en diversos lugares físicos, desde los preestrenos hasta la transmisión en vivo, pasando por las entrevistas posteriores al evento. Los diseñadores podrán, de esta manera, compartir sus ideas creativas con una audiencia potencial de miles o millones de personas en lugar de solo con unos cientos.

Mike Hu también comentó que otro de los principales focos de atención de Tmall en las semanas de la moda de este año serán los crossovers, especialmente aquellos que fusionan la belleza con la moda. La plataforma planea asociarse con marcas globales para lanzar campañas de marketing de 360 grados que se dirijan al público chino, añadió.