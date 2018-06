China inicia una investigación sobre Samsung Elec, SK Hynix y Micron

China inició una investigación a las firmas surcoreanas Samsung Electronics Co Ltd y SK Hynix y a la estadounidense Micron Technology Inc, y una fuente con conocimiento del asunto dijo que la pesquisa se centra en acusaciones de fijación de precios tras un repunte en los valores de los chips DRAM.

"La investigación comenzó de lleno", dijo la fuente, solicitando el anonimato debido a lo delicado del asunto. Las tres compañías confirmaron que funcionarios de la Administración Estatal de China para la Regulación del Mercado habían visitado sus oficinas.

Un portavoz de Samsung dijo que la firma estaba cooperando con las autoridades chinas, pero no proporcionó más detalles sobre la visita. Un portavoz de SK Hynix también declinó ofrecer más detalles.

Las tres compañías son los mayores proveedores de chips DRAM, utilizados en teléfonos inteligentes y computadoras personales para almacenar datos.

"China (está) tratando de proteger su mercado de computadoras y de teléfonos inteligentes de los costos crecientes de los chips DRAM. Por lo general, las computadoras y de teléfonos inteligentes en China se venden a menores costos/márgenes que los de otros países", dijo Kevin Cassidy, analista de Stifel Nicolaus.

La investigación también se produce en un momento en que China busca promover su propia industria de chips para reducir su fuerte dependencia de las importaciones.