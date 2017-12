Antonio del Castillo: "Si encuentran el cadáver de Marta será por casualidad"

El padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, ha publicado hoy una carta en sus redes sociales en la que lamenta la "desidia" a la hora de buscar el cadáver de su hija y asegura que, si un día es encontrado, lo será "por casualidad".

En la misiva, publicada a un mes de que se cumplan nueve años del asesinato de su hija en Sevilla, Del Castillo agradece el apoyo "a todas aquellas personas que me preguntáis cuando me veis por la calle y os tengo que decir que todo sigue igual, desgraciadamente no solo igual sino peor, al menos bajo mi impresión".

"Cuando te llega una información que piensas o te parece relevante y llamas para hablar con alguien, te dicen que te llamarán y te quedas esperando esa llamada, te presentas allí te hacen esperar dos horas, a ver si te aburres y te vas, vuelves a llamar y no te cogen el teléfono, pues te quedas con la impresión de que estorbas, que olvides, y que dejes de molestar", lamenta en la carta.

Por ello, vaticina que, "si el cuerpo de Marta aparece, sé que será de pura casualidad, que no será por un trabajo que empezó mal y terminó bien. Será por una casualidad y no del trabajo mal empezado y que continuó con desgana y que diese resultado aunque fuese con desidia".

No obstante, asegura que mantiene la esperanza de que se encuentre el cadáver y dice que esperará "no dos sino cuatro horas, volveré a llamar y llamar, seguiré buscando, y si algún día hay suerte, aparecerá" y añade: "Nada bien se hizo ni al principio ni al final".

"Ya que estoy con todos vosotros, que sabéis que suelo utilizar poco este medio, aprovecho para felicitar las fiestas de Navidad a todos y más que nadie a aquellas familias en las que en estas fiestas hay un hueco vacío en la mesa, que sólo lo cubren con el recuerdo de los que estaban", termina la carta.

Hasta ahora, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo ocho dispositivos de búsqueda del cuerpo de Marta, tras las múltiples versiones del asesino confeso, Miguel Carcaño.