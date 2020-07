Crece el interés por la venta online

Contenido patrocinado

El ecommerce se está convirtiendo en un complemento de venta imprescindible para cualquier negocio que, en ocasiones, se convierte en la vía principal de ingresos

El comercio electrónico y la venta online están experimentando en España crecimientos por encima de las dos cifras en los últimos meses. Los acontecimientos acaecidos por la crisis sanitaria del Covid-19 y la extensión de unos hábitos de compra cada vez más alineados con el gusto de comprar sin salir de casa están haciendo que el e-commerce haya alcanzado los 12.000 millones de euros de facturación, según los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Esta tendencia de vender online ha llegado, además, a todo tipo de profesionales y empresas. Independientemente del tamaño de la compañía o área de actividad, la actualidad ha impuesto que tener presencia online y facilitar la contratación de servicios o compra de productos a través de la red es ya un requisito imprescindible para poder competir.

En esta línea, cada vez son nuevos actores los que se introducen en el mercado online gracias a soluciones como las ofrecidas por InSales, una plataforma que minimiza los problemas que pueden surgir desde el punto de vista técnico y en los servicios de programación a la hora de crear un ecommerce. Este tipo de empresas facilitan la creación de estas webs de venta online por medio de plantillas y sin necesidad de conocer el lenguaje html o tener conocimientos previos de programación.

Gracias a plataformas de este estilo, los últimos meses hemos visto cómo pequeños negocios familiares sin presencia online se han adentrado en el mundo digital en tiempo récord, pudiendo mantener una parte de sus ventas y generar un nuevo canal de ventas que, a buen seguro, va a ir creciendo en los últimos meses.

Esta tendencia al alza que experimentará la compra online se desprende de diferentes estudios sobre los hábitos de compra de los consumidores. Uno de los últimos informes realizados al respecto, señala que el 72% de los españoles planea hacer cambios permanentes en sus hábitos de compra y apostar por el comercio online.

Los sectores más adaptados a la venta online

A lo largo de los años, hay unas actividades económicas que tienen más presencia en lo que se refiere a las ventas online. Tradicionalmente, los negocios relacionados con el turismo y los viajes son los que desde un principio mejor se han adaptado a las necesidades tecnológicas y nuevos hábitos de los consumidores y están en los primeros puestos en lo que se refiere a la venta online.

También entre los más potentes en la venta online está el de la venta de productos electrónicos y de informática, la formación y la educación. Sin embargo, como hemos comentado, las nuevas demandas de los consumidores han hecho que las empresas se adapten a nuevos canales y empresas como los supermercados y venta de alimentación están creciendo en los últimos meses más de un 15% en lo que se refiere a su facturación online.

Estos datos revelan cómo los hábitos de compra varían y muchas veces, las predicciones, no se cumplen. Al respecto y en los inicios de la venta online, fueron muchos los que consideraron que la alimentación no encontraría en el canal online un buen aliado debido al gusto de los compradores de ver el producto in situ y de tratarse de productos frescos. La realidad ha dicho otra cosa.

Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, con los empresarios que se dedican a vender ropa online. Hace una década, muchos creían que debido a que los consumidores querían ver los modelos en la tienda y probarse las distintas piezas antes de comprar un producto el canal online no sería un buen aliado para incrementar las ventas.

Nada más lejos de la realidad, ya que la venta de ropa online es una de las actividades económicas que más ha crecido en los últimos años y ha llevado a los gigantes del sector a hacer inversiones milmillonarios para adaptar su estrategia online con el fin de reforzar las ventas digitales en detrimento, incluso, de los comercios físicos.

Los ejemplos son varios y en España el más evidente es el del líder Inditex , que duplicó sus ventas online durante el confinamiento y anunció el pasado mes de junio que invertirá 1.000 millones de euros en su digitalización y cerrará hasta 1.200 tiendas para el periodo 2020-2022 con el objetivo de que el canal online suponga el 25%.

Sin tener que llegar a las cifras de este gigante, los pequeños comercios de ropa deben empezar a introducirse en el canal online y a comercializar sus productos, buscando su nicho de mercado y posicionándose como empresas adaptadas a las nuevas tendencias. Para ello contar con aliados como InSales para desarrollar los ecommerce es clave.