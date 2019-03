Los usuarios de cannabis gastan tres euros de media al día y consumen dos porros diarios

Los consumidores de cannabis gastan tres euros de media al día en la sustancia y consumen dos porros diarios, según unos datos proporcionados por Socidrogalcohol durante su XLVI Jornada Nacional y I Congreso Internacional.

Investigaciones previas con 296 usuarios de esta sustancia psicoactiva habían determinado que una unidad de porro estándar contiene 7 miligramos de THC de media.

Tras el análisis de estos casos clínicos, Socidrogalcohol ha podido saber que los usuarios fuman de media 2 unidades de porro estándar al día. El consumo diario máximo que se observó fue de 15 porros.

Además, el 60,1 por ciento de los consumidores fumaban a diario, un 14,8 por ciento lo hacían los fines de semana o dos días a la semana, el 10,1 por ciento fumaban tres o cuatro días y un 11,5 por ciento lo hacía entre cuatro y cinco días. El perfil de consumidor que se observó de forma mayoritaria respondía a un joven varón de 24 años, soltero, con estudios secundarios y estudiante o trabajador en activo.

"El 78,4 por ciento de los usuarios consumían preferentemente marihuana como sustancia principal y un 11,5 por ciento utilizaban de forma indistinta marihuana y hachís. Lo más habitual es mezclar con un 50 por ciento de tabaco", ha agregado el investigador de la Universidad Loyola Andalucía, Sergio Fernánez-Artamendi.





RED PARA DETECTAR EFECTOS DEL CONSUMO

Socidrogalcohol ha presentado 'Cannared' durante la cita, una red de profesionales para la detección de problemas derivados del consumo de cannabis.

La importancia de la creación del 'Cannared', según se ha revelado, reside en unificar los criterios para la detección e intervención precoz del consumo de cannabis por parte de los profesionales.

La red se ha creado en todas las comunidades en las que Socidrogalcohol tiene representación autonómica: Galicia, Asturias, Castilla y León, Madrid, La Rioja, Castilla La Mancha, Aragón, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Canarias y Extremadura.

La formación se impartió a 408 profesionales de diversos ámbitos de todo el territorio español y se trasmitió conocimiento acerca de cómo identificar el patrón de consumo problemático de cannabis y la intervención breve motivacional.

La media de tiempo de intervención ideal, demostrada en los casos clínicos anteriormente citados, es de 15 minutos, siendo el mínimo necesario de tres minutos. En uno de cada nueve casos fue necesario derivar a un tratamiento más intensivo.

"La evaluación de los consumidores de cannabis de forma precoz no es sencilla y no exististía una formación estandarizada de tipo universitario o post-universitario hasta el momento. Sin embargo, se puede homogeneizar y simplificar para facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios y no sanitarios en contacto con la población de riesgo de consumo problemático de cannabis", ha justificado el psiquiatra coordinador de Socidrogalcohol, Hugo López.





MITOS RESPECTO AL CANNABIS

En la jornada ha habido espacio para hablar de los mitos y bulos que se difunden en salud con una mesa en la que participaron representantes y cazabulos de la iniciativa Salud Sin Bulos.

"El mayor bulo que se divulga de forma casi continua con respecto al cannabis es el que tiene que ver con las bondades de su consumo por ser esta una sustancia natural. Esto no tiene sentido como justificación, también los venenos más potentes del mundo son sustancias naturales y no por ellos los consumimos", ha explicado el presidente de Socidrogalcohol, Francisco Pascual,

"Es muy importante que se entienda que el cannabis tiene más de 40 componentes y más de 60 fitocannabinoides. El consumo de cannabis afecta a la salud mental, física y al funcionamiento social" ha agregado.

El consumo regular de cannabis está relacionado con la aparición de dependencias en uno de cada diez usuarios, daño cognitivo agudo y crónico, aparición de trastornos psicóticos, pero diagnóstico de la esquizofrenia y actúa como puerta de entrada a otras sustancias. La salud física se ve afectada por enfermedades cardiovasculares, pulmonares y vías respiratorias.

Además, el consumo perinatal se relaciona con bajo peso al nacer, mayor riesgo de parto pretérmino, en la adolescencia con menor rendimiento académico y cognitivo, alteraciones conductuales, delincuencia y trastornos afectivos.

"Sin embargo, a pesar de todo esto, los mitos y bulos están contribuyendo a que la percepción de riesgo del consumo de cannabis haya pasado del 70 u 80 por ciento a finales de los años 90 a menos del 65 por ciento", ha reconocido Pascual.