Derecho a Morir Dignamente ve "inaceptable" que se "castigue" ayudar a una persona a disponer de su vida libremente

Derecho a Morir Dignamente que afirma que, "en una sociedad democrática, basada en el respeto a la libertad individual y la pluralidad, resulta inaceptable que ayudar a una persona a disponer de su vida libremente esté castigado en el Código Penal".

En estos términos se ha referido al el fallecimiento en Madrid este miércoles de una mujer en fase terminal tras suministrarle su marido una sustancia, supuestamente para ayudarle a morir. Al respecto recuerdan que, "muerte voluntaria" de María José Carrasco con ayuda de su pareja, Ángel Hernández, se produce tras años de sufrimiento provocado por la esclerosis múltiple, y tras expresar "de forma reiterada y firme su voluntad de morir".

"Estaba en plenitud de facultades mentales y era, por tanto, dueña de su vida y de su cuerpo. Incapaz de mover las manos, solicitó la ayuda de Ángel Hernández, su marido, para cumplir su deseo de morir", añaden en un comunicado.

A juicio de la asociación, "defender el derecho a la vida no justifica obligar a una persona a vivir una vida deteriorada, con un sufrimiento inadmisible y que ya no desea". Asimismo, consideran que "el acto de Ángel Hernández de ayudar a morir a su mujer, a la que ha cuidado durante décadas, sólo puede entenderse como un acto de amor que no debería recibir ningún reproche penal".

Finalmente, exige a los futuros diputados y diputadas que regulen y despenalicen la eutanasia "urgentemente". "Hacerlo se ha vuelto ya un imperativo", resuelven, recordando que se trata de dar una asistencia los "más vulnerables", personas con "valores" y "decisiones". "Es una medida de la calidad humana de una sociedad civilizada", concluyen.