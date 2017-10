1-O: ¿Qué están votando los jóvenes de Cataluña?

Arranca la jornada del 1 de octubre con la misma incertidumbre de los días anteriores. Si los colegios electorales abren, la mayoría de los jóvenes de Cataluña votarán. Así se lo han confirmado a teinteresa.es, desplazada a Barcelona estos días, distintos catalanes.

Marc, 19 años

Profesión: Estudiante

Vivo en: Cambrils (Tarragona)

¿Votarás este 1-O?: Sí

¿El qué?: A favor de la independecia

¿Por qué?: No hacen falta muchas explicaciones para ver que se ha intentado dialogar para llegar a un acuerdo y el Gobierno central no ha querido. Así que lo que está pasando ahora sí que es decisión nuestra. Es la única solución, ya que no nos ofrecen otras vías al no querer hablar. Por otra parte, nuestros principios de cultura y lengua no son los mismos. ¿Un claro ejemplo? Aquí se habla el catalán y para nosotros los toros no es un arte.

¿Un Estado Federal solucionaría la cuestión catalana?: Esta es una de las opciones que se quería hablar antes de llegar a este punto, pero que no nos han permitido discutir. Un Estado Federal podría solucionar en gran parte el problema, sobretodo el económico. El tema cultural no sé si quedaría tan solucionado.

¿Qué le dirías a Puigdemont?: Que aguante hasta el final.

¿Qué le dirías a Rajoy?: Que se ha equivocado en no querer diálogo y que se está equivocando con las acciones que su partido va tomando. Si tanto nos queréis hacer para que nos quedemos, no nos perjudiquéis todavía más, porque así no va a funcionar.

Laia, 29 años

Profesión: programadora

Vivo en: BCN

¿Votarás este 1-O?: Sí

¿El qué?: No

¿Por qué?: Realmente voto que no porque no quiero votar sí, pero méritos para que votemos sí no le falta al Gobierno. Todavía pienso que puede haber un cambio generacional, que la gente acabe votando con el tiempo a partidos que realmente miren por el pueblo y den lugar al diálogo

¿Un Estado Federal solucionaría la cuestión catalana?: No

¿Qué le dirías a Puigdemont?: Que ojalá otros ocuparan su cargo

¿Qué le dirías a Rajoy?: Que no sólo no se ha portado bien con Cataluña sino que también lo ha hecho muy mal con el resto del Estado. Que muchos no entendemos cómo lo hace para que su partido sea el más votado





Javier, 25 años

Profesión: Ingeniero

Vivo en: Cambrils (Tarragona)

¿Votarás este 1-O?: No

¿El qué? -

¿Por qué?: Creo que los catalanes tenemos derecho a votar en un referéndum. El problema es que este referéndum se ha aprobado de forma ilegal por un gobierno que apoya únicamente el sí. Por tanto, no votaré el 1O porque este referéndum no me da ninguna garantía de que sea algo ni representativo ni imparcial.

¿Un Estado Federal solucionaría la cuestión catalana?: Llegados a la situación en la que estamos ahora no creo que un Estado Federal cambiara mucho la situación, dependería de la autonomía que se diera a cada uno de estos estados. Si el gobierno de España hubiera aceptado hablar antes de que se “radicalizara” el movimiento independentista seguramente la situación sería distinta.

¿Qué le dirías a Puigdemont?: Que pensara en todos los catalanes, no solo en los que quieren el sí.

¿Qué le dirías a Rajoy?: Que ya basta de ignorar la “cuestión catalana” y que se empiece a plantear el diálogo con Cataluña. Si hay tanta gente pidiendo la independencia es porque tendrán sus motivos.





Inma, 29 años

Profesión: Trabajadora Social

Vivo en: BCN

¿Votarás este 1-O?: Sí

¿El qué?: Si

¿Por qué?: Hasta hace muy poco tiempo iba a votar no, pero ante los últimos acontecimientos de como se está prohibiendo que la gente salga a pedirlo, ha hecho que cambie de opinión.

¿Un Estado Federal solucionaría la cuestión catalana?: Realmente no lo sé, pero es lo que yo votaría antes que la independencia.

¿Qué le dirías a Puigdemont?: Que espero que todo lo que están haciendo sirva de algo y busque lo mejor para los catalanes.

¿Qué le dirías a Rajoy?: Que lo está haciendo muy mal, pero que más mal lo hace gente que lo vota.





Alejandro, 23 años

Profesión: Estudiante/ Trabajo en un room escape

Vivo en: Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

¿Votarás este 1-O?: Sí

¿El qué?: No a la independencia

¿Por qué?: Creo que unidos somos más fuertes

¿Un Estado Federal solucionaría la cuestión catalana?: Yo creo que sí

¿Qué le dirías a Puigdemont?: Que se deje de independencia y se centre en ayudar más a su pueblo de otra manera

¿Qué le dirías a Rajoy?: Que dejara celebrar un referéndum legal, quizá se sorprende de la cantidad de gente que votaría ‘no’.









Ana, 29 años

Profesión: Dependienta

Vivo en: Barcelona

¿Votarás este 1-O?: Sí

¿El qué?: Sí

¿Por qué?: Porque no creo que haya solución ya. Ha habido mucho tiempo para el diálogo y el gobierno no ha querido hacerlo.

¿Un estado Federal solucionaría la cuestión catalana?: No lo sé, pero confío más en la posibilidad de un estado Federal que en como estamos ahora.

¿Qué le dirías a Puigdemont?: Que se preocupe realmente por lo que quiere Cataluña y no por sus propios intereses.

¿Qué le dirías a Rajoy?: Que no me gusta. Que no entiendo cómo es posible que siga en el gobierno con los casos de corrupción que siguen saliendo y luego haga como si el tema no fuese con él. Que para llegar a un entendimiento se debe dialogar y no imponer tu propio criterio.





Marc, 25 años

Profesión: Comercial

Vivo en: Barcelona

¿Votarás este 1-O?: Sí

¿El qué?: Indeciso

¿Por qué?: Porque quiero libertad de expresión, hay que hacer cambios en la Constitución y creo que aportamos mucho más de lo que el Estado nos da, aparte de sentimiento y cultura diferente. Eso sí, tengo familia en Aragón y Madrid y por eso tengo el corazón algo partido. Digamos que simpatizo con la Independencia pero no soy Indepe.

¿Un Estado Federal solucionaría la cuestión catalana? Sería un comienzo, un buen punto de entendimiento entre los dos choques de trenes. No sé si sería la solución, quizás no.

¿Qué le dirías a Puigdemont? Buen trabajo, pero que no se olvide de lo realmente importante: las personas que vivirán Catalunya

¿Qué le dirías a Rajoy? Que gobierne otro. Vergüenza de presidente. Su segunda al menos tiene aplomo.