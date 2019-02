Unas 45.000 personas asisten a la manifestación según la Policía Nacional

Los asistentes a la protesta convocada por PP, Ciudadanos y Vox critican al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "engañar a todos" y negociar con los independentistas por lo que reclaman "elecciones ya".

La gente, al grito de 'España unida jamás será vencida', coincidió en su rechazo al diálogo y corearon lemas como 'Puigdemont, a prisión', 'Fuera el okupa', 'No necesitamos mediadores', 'España no está en venta¡ y 'Con la soberanía nacional no se mercadea'.

El lema Unidos por España es 'trending topic' en Twitter. La protesta arrancaba a las 12.00 horas bajo el lema 'Por una España unida, elecciones ya'.

Los convocantes calculaban que superarían con creces su previsión de que más de 20.000 personas irían a la protesta y han puesto a disposición autobuses para los simpatizantes de sus partidos de fuera de Madrid que quisieran participar en la concentración.