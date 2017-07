Los 'no' a la independencia aumenta hasta el 49% a dos meses del referéndum

Los contrarios a la independencia aumentan respeto a marzo, pasando del 48,5% al 49,4%, mientras que los partidarios caen casi tres puntos hasta el 41,1%. Los datos los ofrece un sondeo de la Generalitat, por lo que los contrarios a la secesión crecen significativamente a dos meses de un eventual referéndum.

En rueda de prensa, el director del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, Jordi Argelaguet, ha presentado el nuevo sondeo de la Generalitat y ha indicado que el "ligero" incremento de los contrarios a la independencia no es "significativo en términos estadísticos". Aun así, ha destacado que a su juicio el retroceso de casi tres puntos de los partidarios de la secesión, de 44,3% al 41,1%, llegando a niveles de hace cuatro años.

La pregunta de si quiere que Cataluña quiere que se convierta en un Estado independiente la plantea el CEO de forma ininterrumpida desde el diciembre del 2014. En este periodo, los favorables a la independencia nunca habían estado en un nivel tan bajo, pues su peor registro previo fue en junio de 2015 (42,9%), mientras que los detractores llegan a su segundo mejor resultado tras el 50% obtenido también en junio de 2015.

La encuesta, hecha pública hoy, también pregunta en concreto por la participación y el sentido de voto "en un referéndum para decidir la independencia de Cataluña convocado y organizado por la Generalitat y sin el acuerdo del Gobierno español", por lo tanto unilateral.

El resultado es que habría una participación del 67,5%, que favorecería al resultado del 'sí', ya que los contrarios a la independencia están menos movilizados ante el 1 de octubre. Así, con esa participación, el sí a la independencia ganaría con el 62,4% de los votos y el no obtendría el 37,6% de los votos.

Si se computa el conjunto de los encuestados, el sí representaría el 39%, el no el 23,47%, mientras que habría un 2,93% de votos en blanco y un 2,06 serían nulos, lo que sumados ofrece el 67,5% de participación. Argelaguet ha destacado que "el 'no' tiene probabilidades menores de ganar en un hipotético referéndum, por la menor movilización, pues el bloque del sí, que está al torno al 40%, iría a votar al completo, mientras que el del 'no' se "escinde entre los que irían y los que se abstienen".

En este contexto, "los del no, quedándose en casa, darían una victoria aplastante al sí, y si van a votar contribuyen a legitimar los resultados", ha razonado el director del CEO. Por otro lado, ante la pregunta de cómo considera que debería ser Cataluña, el 34,7 % apuestan por un Estado independiente, un retroceso de casi tres puntos respecto al pasado marzo (37,3).

Los partidarios de un Estado dentro de una España federal se mantienen en el 21,7% y los que apuestan por una comunicad autónoma suben del 28,5 al 30,5%, mientas que los que desean que sea una región caen del 7% al 5,3%. En cuanto a los sentimientos, el 39,2% se declara tan español como catalán, el 22,8% sólo catalán, el 21,5% más catalán que español, el 5,3% a la inversa y el 6,7%, solo español.